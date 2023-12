Daniel Elena apoia os irmãos Bulacia

Elena, nascida no Mónaco, passou 24 anos como copiloto de Sébastien Loeb, numa parceria que lhe valeu nove títulos do WRC e 79 vitórias em ralis. Foi forçado a retirar-se da co-pilotagem em 2021. No entanto, o piloto de 51 anos voltará a ser uma presença regular nos parques de assistência em 2024, ao assumir um novo papel como coordenador dos irmãos bolivianos Marco e Bruno Bulacia, que planeiam continuar no WRC2.

Marco Bulacia, de 23 anos, assegurou seis pódios na categoria de topo do campeonato, enquanto o seu irmão mais novo, Bruno, de 21 anos, acabou de completar o seu segundo ano na série. Ambos os pilotos tencionam anunciar em breve mais pormenores sobre os seus programas para 2024.

"Estamos muito satisfeitos por Daniel Elena se juntar à nossa equipa para nos apoiar na gestão desportiva e técnica", revelou Marco Bulacia.

"Estou muito satisfeito por fazer parte da equipa do Bruno e do Marco Bulacia para o Campeonato do Mundo de Ralis", acrescentou Elena, nove vezes copiloto campeão do mundo. "Acredito que, com a motivação de ambos, vamos todos lutar pela vitória em conjunto".