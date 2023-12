Rallye de Suède : promesse de championnat du monde jusqu'en 2027

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Red Bull Le spectacle de neige et de glace en Suède restera dans le Championnat du monde des rallyes de la FIA (WRC) au moins jusqu'en 2027, suite à un nouvel accord de trois ans avec le promoteur du WRC.

L'événement se déroulera dans la ville d'Umeå, après que les deux éditions précédentes y ont connu un grand succès. En 2022, le WRC s'est invité pour la première fois dans les forêts de la région de Västerbotten, au nord-est du pays. Le Rallye de Suède était un membre fondateur de la saison d'ouverture du WRC en 1973 et le déplacement vers le nord, à Umeå, s'est avéré populaire auprès des équipes, des participants et des fans qui ont profité de quatre jours de conditions hivernales parfaites à ces deux occasions.



"Cet accord assure la place de la Suède dans le Championnat du monde des rallyes de la FIA et l'avenir du seul rallye exclusivement hivernal du WRC", a déclaré Simon Larkin, directeur de l'événement pour le promoteur du WRC. "Le déménagement à Umeå s'est avéré être un franc succès et nous remercions Umeå pour sa volonté de se développer avec nous et le Rallye de Suède, ainsi qu'un grand merci à la région de Västerbotten pour son soutien et son accueil pendant le Rallye de Suède".



Anna Nordkvist, PDG du Rallye de Suède, a déclaré que le déménagement du WRC à Umeå avait dépassé toutes les attentes. "Je pense que tant le Rallye de Suède qu'Umeå ont dépassé toutes les attentes depuis le déménagement. Nous avons eu deux compétitions WRC fantastiques avec beaucoup de neige et une extension de la partie publique du Rallye de Suède, dont la Red Barn Arena est la pièce maîtresse. Lorsque nous avons vu les photos aériennes de Red Barn l'hiver dernier, je pense que beaucoup d'entre nous ont été étonnés de voir à quel point le Rallye de Suède est un événement énormément public. Savoir maintenant qu'avec Umeå, la région, les propriétaires fonciers, les partenaires, les associations et tous nos fonctionnaires bien-aimés, nous pourrons y travailler encore trois ans après le rallye de l'année prochaine n'est que positif".



Hans Lindberg, président du conseil municipal d'Umeå, a ajouté : "Le Rallye de Suède est un événement qui convient bien à Umeå et à sa région. C'est du sport au plus haut niveau de l'élite, mais cela crée aussi des lieux de rencontre pour les habitants pendant quatre jours merveilleux et fait connaître Umeå sur la carte du monde, tout en donnant une contribution financière au monde des affaires de la région. Je pense que cela montre l'importance que la municipalité accorde au rallye si toutes les parties se mettent d'accord pour que le Rallye de Suède reste dans notre région".