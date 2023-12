Rally di Svezia impegno WRC fino al 2027

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Red Bull Lo spettacolo sulla neve e sul ghiaccio in Svezia rimarrà parte del FIA World Rally Championship (WRC) almeno fino al 2027, grazie a un nuovo accordo triennale con il promotore del WRC. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

L'evento si terrà nella città di Umeå, dopo che le due precedenti edizioni si sono rivelate un grande successo. Nel 2022, il WRC ha fatto la sua prima apparizione nelle foreste della regione di Västerbotten, nel nord-est del Paese. Il Rally di Svezia è stato uno dei membri fondatori della prima stagione del WRC nel 1973, e il trasferimento a nord di Umeå si è dimostrato popolare tra i team, i concorrenti e i fan, che hanno goduto di quattro giorni di perfette condizioni invernali in entrambe le occasioni.



"Questo accordo assicura il posto della Svezia nel Campionato del Mondo Rally FIA e il futuro dell'unico rally invernale del WRC", ha dichiarato Simon Larkin, Direttore Eventi di WRC Promoter. "Il trasferimento a Umeå si è rivelato un successo completo e ringraziamo Umeå per la sua disponibilità a svilupparsi con noi e con il Rally di Svezia, e anche un grande ringraziamento alla regione di Västerbotten per il suo sostegno e la sua accoglienza durante il Rally di Svezia".



Anna Nordkvist, CEO di Rally Sweden, ha dichiarato che il trasferimento del WRC a Umeå ha superato tutte le aspettative. "Penso che sia il Rally di Svezia che Umeå abbiano superato tutte le aspettative dopo il trasferimento. Abbiamo avuto due fantastici eventi WRC con molta neve e un'espansione della parte pubblica del Rally di Svezia, dove la Red Barn Arena è il fulcro. Quando abbiamo visto le foto aeree del Red Barn lo scorso inverno, credo che molti di noi si siano stupiti di quanto il Rally di Svezia sia un evento estremamente pubblico. Ora sapere che possiamo continuare a lavorare insieme a Umeå, alla regione, ai proprietari terrieri, ai partner, alle associazioni e a tutti i nostri amati funzionari per altri tre anni dopo il rally dell'anno prossimo non può che essere positivo."



Hans Lindberg, presidente del Consiglio comunale di Umeå, ha aggiunto: "Il Rally di Svezia è un evento che si adatta bene a Umeå e alla regione. È uno sport ai massimi livelli, ma crea anche luoghi di incontro per i residenti per quattro splendidi giorni e mette Umeå sulla mappa del mondo, oltre a dare un contributo finanziario alla comunità imprenditoriale della regione. Credo che il fatto che tutte le parti siano d'accordo nel mantenere il Rally di Svezia nella nostra regione dimostri l'importanza che la comunità attribuisce al rally".