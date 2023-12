Rali da Suécia: compromisso WRC até 2027

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Red Bull O espetáculo de neve e gelo na Suécia continuará a fazer parte do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da FIA pelo menos até 2027, na sequência de um novo acordo de três anos com o promotor do WRC. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

O evento realizar-se-á na cidade de Umeå, depois de as duas edições anteriores terem sido um grande sucesso. Em 2022, o WRC fez a sua primeira aparição nas florestas da região de Västerbotten, no nordeste do país. O Rali da Suécia foi um dos membros fundadores da temporada inaugural do WRC em 1973, e a mudança para o norte, para Umeå, provou ser popular entre as equipas, concorrentes e fãs, que desfrutaram de quatro dias de condições perfeitas de inverno em ambas as ocasiões.



"Este acordo assegura o lugar da Suécia no Campeonato do Mundo de Ralis da FIA e o futuro do único rali de inverno do WRC", afirmou Simon Larkin, Diretor de Eventos da WRC Promoter. "A mudança para Umeå provou ser um sucesso total e agradecemos a Umeå pela sua vontade de se desenvolver connosco e com o Rally Suécia, e também um grande obrigado à região de Västerbotten pelo seu apoio e acolhimento durante o Rally Suécia."



Anna Nordkvist, CEO do Rali da Suécia, afirmou que a mudança do WRC para Umeå excedeu todas as expectativas. "Penso que tanto o Rali da Suécia como Umeå excederam todas as expectativas desde a mudança. Tivemos dois fantásticos eventos do WRC com muita neve e uma expansão da parte pública do Rali da Suécia, onde a Red Barn Arena é a peça central. Quando vimos as fotografias aéreas do Red Barn no inverno passado, penso que muitos de nós ficámos espantados com o enorme público que o Rali da Suécia representa. Agora, saber que podemos continuar a trabalhar em conjunto com Umeå, a região, os proprietários de terras, os parceiros, as associações e todos os nossos queridos funcionários durante mais três anos após o rali do próximo ano é muito positivo."



Hans Lindberg, Presidente do Conselho Municipal de Umeå, acrescentou: "O Rali da Suécia é um evento que se enquadra bem em Umeå e na região. É um desporto ao mais alto nível de elite, mas também cria pontos de encontro para os residentes durante quatro dias maravilhosos e coloca Umeå no mapa mundial, além de dar uma contribuição financeira para a comunidade empresarial da região. Penso que mostra a importância que a comunidade atribui ao rali quando todas as partes concordam em manter o Rali da Suécia na nossa região".