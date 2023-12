Gryazin, nuevo compañero de Rossel en Citroën De Toni Hoffmann Red Bull Yohan Rossel y Nikolay Gryazin competirán en el WRC2 en 2024 con dos coches Citroën C3 Rally2 de fábrica, según se ha confirmado esta semana, con Gryazin pasando de Škoda a Citroën. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

El dúo, que cuenta con una amplia experiencia en la principal categoría de apoyo del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA, disputará el programa oficial del WRC de Citroën Racing en colaboración con el equipo DG Sport. Rossel, de 28 años, comenzará su sexta temporada consecutiva al volante de coches Citroën. Se proclamó campeón del WRC3 en 2021 al volante de un C3 Rally2 y consiguió dos victorias en el WRC2 en Monte-Carlo y Croacia este año.



"Estoy muy orgulloso de la confianza que el Grupo Stellantis ha depositado en mí", dijo el francés. "La próxima temporada habré pilotado sus coches durante diez años. Este respeto es mutuo: La lealtad y la consistencia son extremadamente importantes para mí, así que es completamente lógico continuar con Citroën, la marca que conduzco desde 2019."



Gryazin, por su parte, se enfrenta a un nuevo desafío: cambiar al C3 después de conducir un Škoda Fabia durante las últimas temporadas. El ruso de 26 años con licencia letona terminó segundo detrás de Kajetan Kajetanowicz en el campeonato WRC2 Challenger de este año.



"Unirme a un equipo Citroën C3Rally2 es realmente un nuevo capítulo en mi carrera", explicó Gryazin. "Es realmente importante estar en un gran ambiente a mi alrededor con un equipo fuerte. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla la temporada. Ya he probado el coche y me he sentido muy bien en asfalto. También es bueno para la grava, sólo necesito hacer unas cuantas pruebas para encontrar la mejor puesta a punto para mi estilo de conducción. Creo que en 2024 tenemos que ser inteligentes y estratégicos y hacer nuestro trabajo como lo hacemos normalmente y definitivamente tenemos que disfrutar conduciendo, ¡eso es lo más importante!"



Didier Clement, Director Deportivo de Stellanti Motorsport Customer Racing, añadió: "Todos estamos encantados de que Nikolay Gryazin se una a nosotros en el campeonato WRC2: un piloto cuyo talento y experiencia son ampliamente reconocidos. También nos beneficiamos de contar con Yohan Rossel, un piloto que se ha catapultado bien arriba en las categorías junior de Stellantis Motorsport. Estos dos talentos formarán parte el año que viene del equipo DG Sport de Bélgica, que representará a Citroën Racing en el Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA 2024. Su programa comienza el próximo fin de semana, cuando participarán en el Rallye du Devoluy en el sur de Francia para prepararse para el Rallye Monte-Carlo."