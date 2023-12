Gryazin, nouveau coéquipier de Rossel chez Citroën

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Red Bull Yohan Rossel et Nikolay Gryazin seront au départ du WRC2 en 2024 avec deux Citroën C3 Rally2 soutenues par l'usine, cela a été confirmé cette semaine, Gryazin passe de Škoda à Citroën. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Le duo, qui dispose tous deux d'une grande expérience dans la principale catégorie d'assistance du Championnat du monde des rallyes de la FIA, participera au programme officiel WRC de Citroën Racing en collaboration avec l'équipe DG Sport. Rossel, 28 ans, entamera sa sixième saison consécutive au volant de voitures Citroën. Il a remporté le titre WRC3 en 2021 au volant d'une C3 Rally2 et s'est assuré deux victoires en WRC2 cette année, au Monte-Carlo et en Croatie.



"Je suis tellement fier de la confiance que m'a accordée le groupe Stellantis", a déclaré le Français. "La saison prochaine, cela fera dix ans que je conduis leurs voitures ! Ce respect s'applique dans les deux sens : La loyauté et la constance sont extrêmement importantes pour moi, il est donc tout à fait logique de continuer avec Citroën - la marque que je conduis depuis 2019".



En attendant, Gryazin s'apprête à relever un nouveau défi : passer à la C3, après avoir piloté une Škoda Fabia ces dernières saisons. Le Russe de 26 ans, titulaire d'une licence lettone, a terminé deuxième du championnat WRC2 Challenger de cette année, derrière Kajetan Kajetanowicz.



"Rejoindre une équipe Citroën C3Rally2 est vraiment un nouveau chapitre dans ma carrière", a déclaré Gryazin. "C'est vraiment important d'être dans un environnement formidable autour de moi avec une équipe solide. Je suis vraiment impatient de voir comment la saison va se dérouler. J'ai déjà testé la voiture et sur l'asphalte, je me sentais vraiment bien. Pour la terre, c'est bien aussi, je dois juste faire quelques essais pour trouver les meilleurs réglages pour mon style de conduite. Je pense qu'en 2024, nous devrons être intelligents et stratégiques, faire notre travail comme nous le faisons habituellement et, quoi qu'il arrive, prendre du plaisir à conduire, c'est le plus important !"



Didier Clement, directeur sportif de Stellantis Motorsport Customer Racing, a ajouté : "Nous sommes tous très heureux que Nikolay Gryazin nous rejoigne dans le championnat WRC2 : un pilote dont le talent et l'expérience sont largement reconnus. Nous profitons également de la présence de Yohan Rossel, un pilote qui s'est nettement propulsé vers le haut dans les catégories de jeunes de Stellantis Motorsport. Ces deux talents feront partie l'an prochain de l'équipe belge DG Sport, qui représentera Citroën Racing au Championnat du monde des rallyes FIA 2024. Leur programme débutera dès le week-end prochain puisqu'ils participeront au Rallye du Devoluy, dans le sud de la France, en vue de préparer le Rallye Monte-Carlo".