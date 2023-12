Gryazin nuovo compagno di squadra di Rossel alla Citroën

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Red Bull Yohan Rossel e Nikolay Gryazin parteciperanno al WRC2 nel 2024 con due vetture Citroën C3 Rally2, sostenute dalla fabbrica, come è stato confermato questa settimana, e Gryazin passerà da Škoda a Citroën.

Il duo, che vanta una vasta esperienza nella categoria di supporto principale del Campionato del Mondo Rally FIA, parteciperà al programma ufficiale WRC di Citroën Racing in collaborazione con il team DG Sport. Rossel, 28 anni, inizierà la sua sesta stagione consecutiva al volante di vetture Citroën. Ha conquistato il titolo WRC3 nel 2021 al volante di una C3 Rally2 e quest'anno ha ottenuto due vittorie nel WRC2 a Monte-Carlo e in Croazia.



"Sono molto orgoglioso della fiducia che il Gruppo Stellantis ha riposto in me", ha dichiarato il francese. "La prossima stagione guiderò le loro auto per dieci anni! Questo rispetto va in entrambe le direzioni: La fedeltà e la coerenza sono estremamente importanti per me, quindi è assolutamente logico continuare con Citroën, il marchio che guido dal 2019".



Gryazin, nel frattempo, sta affrontando una nuova sfida: passare alla C3 dopo aver guidato una Škoda Fabia nelle ultime stagioni. Il 26enne russo con patente lettone si è classificato secondo dietro Kajetan Kajetanowicz nel campionato WRC2 Challenger di quest'anno.



"Entrare a far parte di un team Citroën C3Rally2 è davvero un nuovo capitolo della mia carriera", ha spiegato Gryazin. "È davvero importante trovarmi in un grande ambiente intorno a me, con una squadra forte. Sono davvero entusiasta di vedere come andrà la stagione. Ho già provato la vettura e mi sono trovato molto bene sull'asfalto. Va bene anche per la ghiaia, devo solo fare qualche test per trovare l'assetto migliore per il mio stile di guida. Penso che nel 2024 dovremo essere intelligenti e strategici e fare il nostro lavoro come facciamo di solito e sicuramente dovremo divertirci a guidare, questa è la cosa più importante!"



Didier Clement, Direttore Sportivo di Stellanti Motorsport Customer Racing, ha aggiunto: "Siamo tutti felici che Nikolay Gryazin si unisca a noi nel campionato WRC2: un pilota il cui talento e la cui esperienza sono ampiamente riconosciuti. Inoltre, possiamo contare su Yohan Rossel, un pilota che ha fatto molta strada nelle categorie giovanili di Stellantis Motorsport. Il prossimo anno questi due talenti faranno parte del team belga DG Sport, che rappresenterà Citroen Racing nel Campionato del Mondo Rally FIA 2024. Il loro programma inizia il prossimo fine settimana, quando parteciperanno al Rallye du Devoluy nel sud della Francia per prepararsi al Rallye Monte-Carlo".