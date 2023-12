Gryazin é o novo companheiro de equipa de Rossel na Citroën

Yohan Rossel e Nikolay Gryazin vão competir no WRC2 em 2024 com dois carros Citroën C3 Rally2 apoiados pela fábrica, foi confirmado esta semana, com Gryazin a mudar da Škoda para a Citroën.

A dupla, que tem uma vasta experiência na principal categoria de apoio do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA, vai disputar o programa oficial do WRC da Citroën Racing em parceria com a equipa DG Sport. Rossel, de 28 anos, vai iniciar a sua sexta época consecutiva ao volante de carros Citroën. Conquistou o título do WRC3 de 2021 ao volante de um C3 Rally2 e garantiu duas vitórias no WRC2 em Monte-Carlo e na Croácia este ano.



"Estou muito orgulhoso da confiança que o Grupo Stellantis depositou em mim", disse o francês. "Na próxima época, terei conduzido os seus carros durante dez anos! Este respeito tem dois sentidos: A lealdade e a consistência são extremamente importantes para mim, por isso é completamente lógico continuar com a Citroën - a marca que tenho conduzido desde 2019."



Gryazin, por sua vez, está a enfrentar um novo desafio: mudar para o C3 depois de conduzir um Škoda Fabia nas últimas épocas. O russo de 26 anos com licença letã terminou em segundo lugar atrás de Kajetan Kajetanowicz no campeonato WRC2 Challenger deste ano.



"Juntar-me a uma equipa Citroën C3Rally2 é realmente um novo capítulo na minha carreira", explicou Gryazin. "É muito importante estar num ambiente fantástico à minha volta, com uma equipa forte. Estou muito entusiasmado para ver como vai correr a época. Já testei o carro e senti-me muito bem no asfalto. Também é bom para a gravilha, só preciso de fazer alguns testes para encontrar a melhor configuração para o meu estilo de condução. Penso que, em 2024, temos de ser inteligentes e estratégicos e fazer o nosso trabalho como habitualmente fazemos e, sem dúvida, temos de nos divertir a conduzir, isso é o mais importante!"



Didier Clement, Diretor Desportivo da Stellanti's Motorsport Customer Racing, acrescentou: "Estamos todos muito satisfeitos por Nikolay Gryazin se juntar a nós no campeonato WRC2: um piloto cujo talento e experiência são amplamente reconhecidos. Temos também a vantagem de contar com Yohan Rossel, um piloto que subiu bastante na hierarquia das categorias júnior da Stellantis Motorsport. Estes dois talentos farão parte da equipa DG Sport da Bélgica no próximo ano, que representará a Citroën Racing no Campeonato do Mundo de Ralis FIA 2024. O seu programa começa no próximo fim de semana, quando participarem no Rallye du Devoluy, no sul de França, para se prepararem para o Rallye Monte-Carlo."