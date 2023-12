Révolution des points en 2024 en Championnat du monde des rallyes

Le Conseil mondial de la FIA a modifié le système de points du Championnat du monde des rallyes (WRC) et publié un nouveau mode de répartition des points pour le classement jusqu'au samedi et deux classements le dimanche.

L'organisation faîtière du sport a confirmé un système de points partagé entre les deux premiers jours d'un rallye et le dernier jour, à partir du Rallye Monte-Carlo le mois prochain.

La première place au classement général du samedi soir rapportera 18 points, la deuxième 15 points, la troisième 13 points et la dixième un seul point. Le dimanche offre une nouvelle chance d'accumuler des points, le pilote le plus rapide remportant sept points supplémentaires le dernier jour. Lors de cette dernière journée, les points sont attribués de la première à la septième place, la septième place recevant un seul point.

Grâce à ce changement, une dernière journée réussie vaut potentiellement 12 points, le meilleur temps de la Power Stage bénéficiant toujours d'un bonus de cinq points. Un rallye parfait, avec des victoires le vendredi et le samedi, ainsi que des victoires le dimanche et sur la Power Stage, rapporte toujours 30 points.

Comme promis et annoncé il y a quelques jours, la FIA va introduire un nouveau barème de points pour la saison prochaine, et cela constitue une véritable révolution.

Dans un document publié ce vendredi soir et disponible sur le site de la FIA, cette nouvelle répartition des points représente en effet une grande différence par rapport aux systèmes précédents. Au cours d'un week-end, les équipes pourront marquer des points de trois manières différentes : le samedi soir avec un classement général après deux jours, mais aussi le dimanche avec un classement individuel pour cette journée et enfin, comme auparavant, au cours de deux jours, la Power Stage.

Avec un tel système, le vainqueur du rallye, c'est-à-dire le premier au classement général sur l'ensemble des journées, ne sera pas forcément celui qui aura marqué le plus de points à la fin du week-end... une vraie folie ! Depuis deux saisons, la FIA a mis en place un barème avec une philosophie similaire dans le championnat du monde des rallyes-raids. Dans ce championnat, les points sont attribués à la fin du rallye, mais aussi au soir de chaque étape si les concurrents parviennent à franchir la ligne d'arrivée.

Attribution des points du samedi soir (classement général après le samedi)

Pour marquer des points à la fin de cette journée, le participant doit terminer le rallye. Si un équipage n'est pas classé dans le classement final du rallye, les participants suivants avancent pour marquer des points.

1ère place : 18 points

2e place : 15 points

3ème place : 13 points

4e place : 10 points

5e place : 8 points

6e place : 6 points

7e place : 4 points

8e place : 3 points

9e place. 2 points

10e place : 1 point

Attribution des points le dimanche

Selon la FIA : "Des points supplémentaires selon le barème ci-dessous seront attribués uniquement sur la base d'un classement général cumulatif pour le dimanche, y compris la partie comprise entre le premier contrôle horaire après le regroupement pour la nuit et le dernier contrôle horaire de la partie compétitive du rallye avec tous les temps. Pénalités encourues dans cette partie de la compétition".

1ère place (dimanche) : 7 points

2e place : 6 points

3e place : 5 points

4e place : 4 points

5e place : 3 points

6e place : 2 points

7e place : 1 point

Attribution des points dans la Power Stage

Il n'y a pas de changement pour cette dernière épreuve spéciale du rallye.

Meilleur temps : 5 points

Deuxième temps le plus rapide : 4 points

Troisième temps le plus rapide : 3 points

Quatrième temps le plus rapide : 2 points

Cinquième temps le plus rapide : 1 point

Le Conseil mondial de la FIA a discuté du potentiel de changement lors de sa réunion à Bakou au début du mois. La WMSC Task Force a ratifié à la fois ce changement et l'option permettant aux voitures de Rally1 de courir sans système hybride. Les voitures de Rallye 1 non hybrides sont une chose sur laquelle M-Sport, entre autres, a insisté pour que les voitures de la catégorie reine du sport soient utilisées par davantage de pilotes privés. Dans la série, tout le monde s'accorde à dire que l'abandon de la propulsion électrique contribuera à combler l'écart grandissant entre les catégories Rally1 et Rally2.