Rivoluzione dei punti 2024 nel Campionato del Mondo Rally

L'organo di governo dello sport ha confermato la suddivisione dei punti tra i primi due giorni del rally e il giorno finale, a partire dal Rally di Monte Carlo del mese prossimo.

Il primo posto nella classifica generale di sabato sera varrà 18 punti, il secondo posto 15 punti, il terzo posto 13 punti e il decimo posto un solo punto. La domenica offre un'altra possibilità di raccogliere punti, con il pilota più veloce dell'ultima giornata che otterrà altri sette punti. In questa giornata finale, i punti saranno assegnati dal primo al settimo posto, con il settimo posto che riceverà un solo punto.

Questo cambiamento significa che un successo nella giornata finale può valere 12 punti, mentre il tempo più veloce nella Power Stage riceve ancora un bonus di cinque punti. Il rally perfetto, con le vittorie di venerdì e sabato e le vittorie di domenica e della Power Stage, guadagna ancora 30 punti.

Come promesso e annunciato qualche giorno fa, la FIA introdurrà una nuova scala di punti per la prossima stagione, che rappresenta una vera e propria rivoluzione.

In un documento pubblicato questo venerdì sera e disponibile sul sito web della FIA, questa nuova distribuzione dei punti rappresenta infatti una grande differenza rispetto ai sistemi precedenti. Nel corso di un fine settimana, le squadre potranno ottenere punti in tre modi diversi: il sabato sera con una classifica generale dopo due giorni, ma anche la domenica con una classifica individuale per quel giorno e infine, come prima, nel corso di due giorni, la Power Stage.

Con questo sistema, il vincitore del rally, cioè il primo nella classifica generale di tutti i giorni, non sarà necessariamente colui che avrà totalizzato il maggior numero di punti alla fine del weekend... una vera follia! Nelle ultime due stagioni, la FIA ha introdotto una scala con una filosofia simile nel Campionato del Mondo Rally Raid. In questo campionato, i punti vengono assegnati alla fine del rally, ma anche la sera di ogni tappa se i concorrenti riescono a raggiungere il traguardo.

Assegnazione dei punti del sabato sera (classifica generale dopo il sabato)

Per ottenere punti alla fine di questa giornata, il concorrente deve completare il rally. Se una squadra non ottiene un punteggio nella classifica finale del rally, i partecipanti successivi passano ai punti.

1° posto: 18 punti

2° posto: 15 punti

3° posto: 13 punti

4° posto: 10 punti

5° posto: 8 punti

6° posto: 6 punti

7° posto: 4 punti

8° posto: 3 punti

9° posto. 2 punti

10° posto: 1 punto

Assegnazione di punti la domenica

Secondo la FIA: "I punti aggiuntivi in base alla scala sottostante saranno assegnati solo sulla base di una classifica generale cumulativa per la domenica, comprendente la parte dal primo controllo orario dopo il raggruppamento per la notte all'ultimo controllo orario della parte competitiva del rally con tutti i tempi. Le penalità subite in questa parte della gara".

1° posto (domenica): 7 punti

2° posto: 6 punti

3° posto: 5 punti

4° posto: 4 punti

5° posto: 3 punti

6° posto: 2 punti

7° posto: 1 punto

Punti assegnati nella Power Stage

Non ci sono cambiamenti per quest'ultima prova speciale del rally.

Tempo più veloce: 5 punti

Secondo tempo: 4 punti

Terzo tempo: 3 punti

Quarto tempo più veloce: 2 punti

Quinto tempo più veloce: 1 punto

Il Consiglio Mondiale della FIA ha discusso il potenziale cambiamento durante la riunione di Baku all'inizio del mese. La Task Force WMSC ha ratificato sia questo cambiamento che l'opzione per le auto da Rally 1 di gareggiare senza sistema ibrido. Le auto da Rally 1 non ibride sono un'opzione per la quale M-Sport, tra gli altri, ha fatto pressione nel tentativo di far utilizzare le auto della classe regina di questo sport a un maggior numero di privati. Nella serie c'è consenso sul fatto che l'abbandono dell'unità elettrica contribuirà a colmare il crescente divario tra le categorie Rally1 e Rally2.