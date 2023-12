Revolução dos pontos 2024 no Campeonato do Mundo de Ralis

O Conselho Mundial da FIA alterou o sistema de pontos do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) e publicou uma nova modalidade que prevê uma distribuição de pontos para a classificação até sábado e duas classificações no domingo.

O organismo dirigente do desporto confirmou um sistema de pontos dividido entre os dois primeiros dias de um rali e o último dia, a partir do Rali de Monte Carlo do próximo mês.

O primeiro lugar na classificação geral no sábado à noite valerá 18 pontos, o segundo lugar 15 pontos, o terceiro 13 pontos e o décimo lugar apenas um ponto. O domingo oferece outra oportunidade de acumular pontos, com o piloto mais rápido no último dia a ganhar mais sete pontos. Neste último dia, os pontos serão atribuídos do primeiro ao sétimo lugar, com o sétimo lugar a receber um único ponto.

Esta alteração significa que um último dia bem sucedido vale potencialmente 12 pontos, com o tempo mais rápido na Power Stage a receber ainda um bónus de cinco pontos. O rali perfeito, com vitórias na sexta-feira e no sábado, bem como vitórias no domingo e na Power Stage, continua a valer 30 pontos.

Como prometido e anunciado há alguns dias, a FIA vai introduzir uma nova escala de pontos para a próxima época, o que representa uma verdadeira revolução.

Num documento publicado esta sexta-feira à noite e disponível no sítio Web da FIA, esta nova distribuição de pontos representa, de facto, uma grande diferença em relação aos sistemas anteriores. Ao longo de um fim de semana, as equipas poderão marcar pontos de três maneiras diferentes: no sábado à noite, com uma classificação geral após dois dias, mas também no domingo, com uma classificação individual para esse dia e, finalmente, como antes, ao longo de dois dias, a Power Stage.

Com este sistema, o vencedor do rali, ou seja, o primeiro na classificação geral ao longo de todos os dias, não será necessariamente aquele que marcar mais pontos no final do fim de semana... uma verdadeira loucura! Nas duas últimas épocas, a FIA introduziu uma escala com uma filosofia semelhante no Campeonato do Mundo de Rally Raid. Neste campeonato, os pontos são atribuídos no final do rali, mas também na noite de cada etapa, se os concorrentes conseguirem chegar ao fim.

Atribuição de pontos no sábado à noite (classificação geral após sábado)

Para pontuar no final deste dia, o concorrente deve terminar o rali. Se uma equipa não for pontuada na classificação final do rali, os participantes seguintes sobem na classificação.

1º lugar: 18 pontos

2º lugar: 15 pontos

3º lugar: 13 pontos

4º lugar: 10 pontos

5º lugar: 8 pontos

6º lugar: 6 pontos

7º lugar: 4 pontos

8º lugar: 3 pontos

9º lugar. 2 pontos

10º lugar: 1 ponto

Atribuição de pontos no domingo

De acordo com a FIA: "Os pontos adicionais de acordo com a tabela abaixo só serão atribuídos com base numa classificação geral cumulativa para domingo, incluindo a parte desde o primeiro controlo horário após o reagrupamento para a noite até ao último controlo horário da parte competitiva do rali com todos os tempos. As penalizações incorridas nesta parte da competição".

1º lugar (Domingo): 7 pontos

2º lugar: 6 pontos

3º lugar: 5 pontos

4º lugar: 4 pontos

5º lugar: 3 pontos

6º lugar: 2 pontos

7º lugar: 1 ponto

Pontos atribuídos na Power Stage

Não há alterações para esta última prova especial do rali

Tempo mais rápido: 5 pontos

Segundo tempo mais rápido: 4 pontos

Terceiro tempo: 3 pontos

Quarto tempo: 2 pontos

Quinto tempo: 1 ponto

O Conselho Mundial da FIA discutiu o potencial de mudança na sua reunião em Baku no início deste mês. A Task Force WMSC ratificou esta alteração e a opção de os carros de Rally 1 correrem sem um sistema híbrido. Os carros de Rally 1 sem sistema híbrido são algo que a M-Sport, entre outros, tem vindo a defender, numa tentativa de fazer com que os carros da categoria rainha do desporto sejam utilizados por mais pilotos privados. Existe um consenso na série de que a eliminação da tração eléctrica ajudará a reduzir o fosso cada vez maior entre as categorias Rally1 e Rally2.