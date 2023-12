Fowler/Toyota: "Toyota gana incluso sin Rovanperä" De Toni Hoffmann Toyota Según Tom Fowler, director técnico de Toyota, Toyota aún puede ganar el título sin el piloto a tiempo parcial Kalle Rovanperä, tiene plena confianza en Elfyn Evans. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Tom Fowler, director técnico de Toyota, confía plenamente en la alineación del equipo para 2024 para mantener vivas las opciones de título del fabricante japonés en el Campeonato del Mundo de Rallyes. El equipo de Fowler ha ganado los tres últimos campeonatos de fabricantes y cinco títulos de pilotos. Aunque Kalle Rovanperä no conservará su corona para la próxima temporada, Fowler confía en que Elfyn Evans pueda dar un paso adelante para arrebatársela al finlandés a tiempo parcial en 2024.



"Si miras las estadísticas de nuestro equipo, son tres victorias de tres pilotos", dijo Fowler. "Sabemos que tenemos que aceptar esta situación de Kalle Rovanperä. Mucha gente está comentando lo que Kalle debería o no debería hacer, pero al final es asunto de Kalle. Es su decisión y cualquiera que la comente no puede juzgarla. No tengo nada que decir sobre su decisión, es cosa suya. Somos un equipo deportivo. Tenemos una alineación y sabemos que la fuerza de nuestra alineación es lo suficientemente buena como para soportar una situación como ésta y haremos todo lo posible por ganar, como siempre hacemos."



Fowler tiene grandes esperanzas puestas en su piloto a tiempo completo Elfyn Evans en 2024. "Ningún año es una garantía, pero no tengo ninguna duda. Cuando Elfyn aterrizó aquí por primera vez en un Yaris WRC antes que en el coche de Rally1, enseguida estuvo en el buen camino y luchando por campeonatos enseguida."



La medalla de plata de Evans en 2023 fue su tercer segundo puesto en los últimos cuatro años.