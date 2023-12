Fowler/Toyota : "Toyota gagne même sans Rovanperä

Par Toni Hoffmann - Toyota Selon Tom Fowler, le directeur technique de Toyota, Toyota peut toujours remporter le titre sans le pilote à temps partiel Kalle Rovanperä, il a toute confiance en Elfyn Evans.

Tom Fowler, le directeur technique de Toyota, a toute confiance dans la composition de l'équipe pour 2024 afin de maintenir les chances du constructeur japonais de remporter le championnat du monde des rallyes. L'équipe de Fowler a remporté les trois derniers championnats constructeurs et cinq titres pilotes. Alors que Kalle Rovanperä ne conservera pas sa couronne la saison prochaine, Fowler est certain qu'Elfyn Evans pourra prendre la relève et la récupérer auprès du Finlandais à temps partiel en 2024.



"Si vous regardez les statistiques de notre équipe, il y a trois victoires de trois pilotes", a déclaré Fowler. "Nous savons que nous devons accepter cette situation de Kalle Rovanperä. Beaucoup de gens font des commentaires sur ce que Kalle devrait ou ne devrait pas faire, mais en fin de compte, c'est l'affaire de Kalle. C'est sa décision et quiconque prend position n'est pas en mesure de la juger. Je n'ai rien à dire sur sa décision, c'est à lui de décider. Nous sommes une équipe sportive. Nous avons une formation et nous connaissons la force dans notre formation qui est assez bonne pour résister à une telle situation, et nous ferons de notre mieux pour gagner, comme toujours".



Fowler fait confiance à son pilote à plein temps Elfyn Evans en 2024. "Aucune année n'est jamais garantie, mais de mon point de vue, cela ne fait aucun doute. Quand Elfyn a atterri ici pour la première fois dans une Yaris WRC avant la voiture de Rally1, il a tout de suite été sur la bonne voie et s'est immédiatement battu pour les championnats".



La médaille d'argent 2023 d'Evans était sa troisième deuxième place au cours des quatre dernières années.