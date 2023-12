Fowler/Toyota: "Toyota vince anche senza Rovanperä".

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Toyota Secondo Tom Fowler, direttore tecnico di Toyota, quest'ultima può ancora vincere il titolo senza il pilota part-time Kalle Rovanperä e ha piena fiducia in Elfyn Evans. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Tom Fowler, direttore tecnico della Toyota, ha piena fiducia nella formazione della squadra per il 2024, per mantenere vive le possibilità del costruttore giapponese di conquistare il titolo di campione del mondo di rally. La squadra di Fowler ha vinto gli ultimi tre campionati costruttori e cinque titoli piloti. Mentre Kalle Rovanperä non manterrà la sua corona per la prossima stagione, Fowler è fiducioso che Elfyn Evans possa fare un passo avanti per sottrarla al finlandese part-time nel 2024.



"Se si guarda alle statistiche della nostra squadra, sono tre vittorie di tre piloti", ha detto Fowler. "Sappiamo di dover accettare la situazione di Kalle Rovanperä. Molte persone fanno commenti su ciò che Kalle dovrebbe o non dovrebbe fare, ma alla fine sono affari di Kalle. È una sua decisione e chi la commenta non può giudicarla. Non ho nulla da dire sulla sua decisione, sta a lui decidere. Siamo una squadra sportiva. Abbiamo una formazione e conosciamo la forza della nostra formazione che è abbastanza buona per sopportare una situazione come questa e faremo del nostro meglio per vincere, come facciamo sempre".



Fowler nutre grandi speranze per il suo pilota a tempo pieno Elfyn Evans nel 2024. "Nessun anno è mai una garanzia, ma non ho dubbi. Quando Elfyn è sbarcato qui per la prima volta con una Yaris WRC prima della vettura Rally1, è stato subito sulla strada giusta e ha lottato subito per i campionati".



La medaglia d'argento di Evans nel 2023 è stato il suo terzo secondo posto negli ultimi quattro anni.