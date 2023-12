Fowler/Toyota: "A Toyota vence mesmo sem Rovanperä"

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Toyota De acordo com Tom Fowler, diretor técnico da Toyota, a Toyota ainda pode conquistar o título sem o piloto em part-time Kalle Rovanperä, tendo plena confiança em Elfyn Evans. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Tom Fowler, diretor técnico da Toyota, tem plena confiança no alinhamento da equipa para 2024, de modo a manter vivas as hipóteses de título do fabricante japonês no Campeonato do Mundo de Ralis. A equipa de Fowler ganhou os últimos três campeonatos de construtores e cinco títulos de pilotos. Embora Kalle Rovanperä não vá manter a sua coroa na próxima época, Fowler está confiante de que Elfyn Evans pode chegar a tempo de a conquistar ao finlandês a tempo parcial em 2024.



"Se olharmos para as estatísticas da nossa equipa, são três vitórias de três pilotos", disse Fowler. "Sabemos que temos de aceitar esta situação de Kalle Rovanperä. Muitas pessoas estão a comentar o que o Kalle deve ou não deve fazer, mas no fim de contas o Kalle é quem decide. A decisão é dele e quem a comenta não a pode julgar. Não tenho nada a dizer sobre a decisão dele, é com ele. Somos uma equipa desportiva. Temos um alinhamento e sabemos que a força do nosso alinhamento é suficientemente boa para aguentar uma situação destas e vamos fazer o nosso melhor para ganhar, como sempre fazemos."



Fowler tem grandes esperanças para o seu piloto a tempo inteiro, Elfyn Evans, em 2024. "Nenhum ano é uma garantia, mas não tenho dúvidas. Quando Elfyn chegou aqui pela primeira vez num Yaris WRC antes do carro de Rally1, ele estava imediatamente no caminho certo e a lutar por campeonatos de imediato."



A medalha de prata de Evans em 2023 foi o seu terceiro segundo lugar nos últimos quatro anos.