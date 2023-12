Es posible cambiar el motor durante el rally De Toni Hoffmann M-Sport Entre los cambios introducidos en el reglamento del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) para la próxima temporada figura la medida que permitirá a los equipos cambiar un motor durante un rally. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Esta temporada, el Rally de Estonia en particular se caracterizó por una severa penalización de cinco minutos, que se atribuyó a Ott Tänak, que sufrió daños en el motor durante el shakedown. Las esperanzas del estonio de brillar en casa se esfumaron entonces antes de haber recorrido un solo kilómetro de carrera.



He aquí el artículo 17.1.3 modificado relativo a esta nueva regla: "En caso de avería del motor entre el final de las verificaciones técnicas previas al rallye (ver calendario de verificaciones técnicas) y el final del rallye, está permitido sustituir el motor dañado, siempre que no se supere el número de motores permitido en el artículo 17.1.1."



Como el número de motores restantes por temporada está ahora limitado a sólo dos, esta nueva reglamentación tiene en última instancia pocas posibilidades de ser aplicada. Si se supera este límite de dos motores, se impondrá una penalización de cinco minutos al inicio del siguiente rally.