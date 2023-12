È possibile cambiare il motore durante il rally

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco M-Sport Tra le modifiche al regolamento del Campionato del Mondo Rally (WRC) per la prossima stagione c'è la misura che consentirà ai team di sostituire un motore durante un rally. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

In questa stagione, il Rally di Estonia in particolare è stato caratterizzato da una severa penalità di cinque minuti, attribuita a Ott Tänak, che ha subito un danno al motore durante lo shakedown. Le speranze dell'estone di brillare in patria si sono quindi infrante prima ancora di aver percorso un solo chilometro di gara.



Ecco l'articolo 17.1.3 modificato in merito a questa nuova regola: "In caso di guasto al motore tra la fine delle verifiche tecniche pre-gara (vedere il calendario delle verifiche tecniche) e la fine del rally, è consentito sostituire il motore danneggiato, a condizione che non venga superato il numero di motori consentito dall'articolo 17.1.1".



Poiché il numero di motori rimanenti per stagione è ora limitato a soli due, questo nuovo regolamento ha poche possibilità di essere applicato. Se il limite di due motori viene superato, verrà inflitta una penalità di cinque minuti alla partenza del rally successivo.