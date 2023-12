É possível mudar de motor durante o rali

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German M-Sport Entre as alterações aos regulamentos do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) para a próxima época está a medida que permitirá às equipas trocar um motor durante um rali. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Esta época, o Rali da Estónia, em particular, foi caracterizado por uma severa penalização de cinco minutos, atribuída a Ott Tänak, que sofreu danos no motor durante o shakedown. As esperanças do estónio de brilhar em casa foram então destruídas antes mesmo de ter percorrido um único quilómetro na corrida.



Eis o artigo 17.1.3 alterado relativamente a esta nova regra: "Em caso de falha de motor entre o final das verificações técnicas antes do rali (ver calendário das verificações técnicas) e o final do rali, é permitido substituir o motor danificado, desde que o número de motores permitido no artigo 17.1.1 não seja excedido."



Como o número de motores restantes por época está agora limitado a apenas dois, este novo regulamento tem poucas hipóteses de ser aplicado. Se este limite de dois motores for ultrapassado, será aplicada uma penalização de cinco minutos no início do rali seguinte.