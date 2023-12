Johannes Keferböck - Con la vista puesta en 2023 De Toni Hoffmann Fessl El K4 Rally Team echa la vista atrás a la temporada 2023, Johannes Keferböck experimentó altos y bajos en la WRC Masters Cup, terminando finalmente cuarto en la clasificación anual. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Johannes Keferböck y el K4 Rally Team echan la vista atrás a una interesante temporada 2023 en la Copa Masters del WRC, con altos (liderato del campeonato, victoria, oportunidad de título)

y bajas (no tomar la salida en el Rally Acrópolis, oportunidad de título perdida).



ORM, Jännerrallye: Un poco demasiado rápido



En vísperas del Jännerrallye, el K4 Rally Team apoya el Memorial Christof Klausner, que se celebra por primera vez. K4 dona 1500 euros en premios para los reyes del drift. Dos equipos del K4 Rally Team competirán en el rally de enero: Johannes Keferböck e Ilka Minor, así como Manuel Wurm y Stefan Hackl.



Keferböck/Minor ocupaban una buena sexta posición en el rally cuando el Skoda Fabia Rally2 Evo se salió de la pista en la SS8: "Íbamos un poco demasiado rápido y entonces nos quedamos atascados con el morro del vehículo". Como querían conservar el vehículo para el próximo Rally de Montecarlo, decidieron no continuar el segundo día. Manuel Wurm/Stefan Hackl cruzan la línea de meta en 25ª posición.



WRC, Rallye Monte Carlo: Podio de WRC Masters



Para su cuarto Rallye Monte Carlo, el equipo checo Keane Motorsport participa con el Skoda Fabia Rally2 Evo verde veneno y negro. El Monte 2023 es sin nieve, con etapas rápidas. Ilka Minor conduce ya su décimo Monte y concluye: "Se han añadido algunas etapas completamente nuevas, que eran extremadamente rápidas sólo por el recorrido y, por supuesto, también se conducían más rápido porque no había nieve." El hielo, difícil de evaluar, complica la situación.



Sin embargo, Keferböck/Minor consiguieron cruzar la línea de meta en 27ª posición de 67 equipos, y en la Copa Masters del WRC para pilotos de 50 años o más, Keferböck terminó tercero por detrás de François Delecour y del campeón defensor Mauro Miele.



WRC, Rally de Croacia: ¡Líder del WRC!



El equipo K4 Rally Team utiliza por primera vez el nuevo Skoda Fabia RS Rally2, que Johannes espera con gran expectación - el único inconveniente: debido a que el nuevo coche se entregará una semana más tarde, Johannes Keferböck e Ilka Minor tienen que cancelar su salida prevista en el Rally Lavanttal.



El Rally de Croacia es extremadamente selectivo. El ambiente a lo largo de la ruta es genial, Keferböck se desenvuelve bien con el nuevo Skoda Fabia RS Rally2 y consigue el segundo puesto en la Copa Masters WRC por detrás del múltiple campeón alemán Armin Kremer. Y: Keferböck se pone en cabeza de la clasificación de la Copa Masters del WRC.



WRC, Rally de Cerdeña: La primera victoria de los Masters



El lunes anterior al rally se celebra una prueba. Por primera vez, el público se entera de que Keferböck cuenta con un entrenador de pilotos de fama mundial: Mads Ostberg. Keferböck: "Recibo consejos y sugerencias muy útiles de Mads. Es un ambiente de trabajo agradable y relajado".



Keferböck/Minor se están centrando en la regularidad desde el principio del difícil rally de tierra: "Estamos pilotando nuestro propio rally y queremos acumular tantos puntos como sea posible para la Copa Masters del WRC." De hecho, será el máximo número de puntos: Johannes Keferböck celebra su primera victoria en la Copa Masters y se mantiene líder de la clasificación.



Echando la vista atrás, Johannes Keferböck lamenta la decisión de no pilotar en el Rally Acrópolis: "Desafortunadamente, al no pilotar en Grecia, nos robamos nuestras opciones de ganar el título del WRC. Sin embargo, la retirada de Alexander Villanueva no era de esperar y participar en el Rally Acrópolis habría supuesto demasiado estrés para mí, ya que tenía una apretada agenda de trabajo."



ARC, rally de otoño: "¡Me quito el sombrero!"



Para volver a la pista tras el larguísimo parón desde el Rally de Cerdeña y preparar su regreso al WRC en el Rally de Europa Central, Johannes Keferböck e Ilka Minor tomarán la salida en el Rally de Otoño de Dobersberg. Johannes Keferböck también está entusiasmado con el sensacional campo de salida. Al igual que muchos otros pilotos, Keferböck también utiliza el rally de otoño para acostumbrarse a los neumáticos prescritos en el WRC - al mismo tiempo, el K4 Škoda Fabia RS rally2 tiene que ser reservado para el rally WRC que tendrá lugar una semana más tarde.



WRC, Rally de Europa Central: Cuarto en la Copa Masters del WRC este año



En el selectivo Rally de Europa Central, Johannes Keferböck terminó segundo en la Copa Masters WRC por detrás de Armin Kremer y admite abiertamente: "Armin era simplemente demasiado rápido para nosotros." Sin embargo, Ilka Minor hace un balance positivo: "Johannes condujo de forma consistente desde el principio y nuestra calificación fue realmente buena." En la Copa Masters del WRC, Johannes Keferböck consigue mantener inicialmente el tercer puesto de la clasificación, pero Miguel Díaz Aboitiz le adelanta en el final de temporada en Japón.



Keferböck termina cuarto en la general de la Copa Masters del WRC. Una vez más, lamenta haber cancelado el Rally Acrópolis, explica que incluso el título habría sido posible - y afirma con un guiño: "Podría haber, habría, cadena de bicicletas." (Trawniczek )