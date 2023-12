Johannes Keferböck - Rétrospective 2023

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Fessl Le K4 Rally Team revient sur la saison 2023, Johannes Keferböck a connu des hauts et des bas dans la WRC Masters Cup, pour finalement se classer quatrième au classement annuel. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Johannes Keferböck et le K4 Rally Team ont vécu une saison 2023 intéressante dans la WRC Masters Cup, avec des hauts (leader du championnat, victoire, chance de titre).

et des bas (renoncement au départ de l'Acropolis-Rallye, chance de titre perdue).



ORM, Jännerrallye : un peu trop rapide



En amont du Jännerrallye, le K4 Rally Team soutient le Christof Klausner Memorial, qui se tiendra pour la première fois. K4 met à disposition 1500 euros de prix pour l'élection des rois du drift. Deux équipes du K4 Rally Team seront au départ du Jännerrallye : outre Johannes Keferböck et Ilka Minor, Manuel Wurm et Stefan Hackl.



Au cours du rallye, Keferböck/Minor occupent une bonne sixième place lorsque la Skoda Fabia Rally2 Evo sort de la piste en SP8 : "Nous étions un peu trop rapides, puis le nez du véhicule est resté bloqué". Comme ils souhaitent préserver le véhicule pour le Rallye Monte-Carlo à venir, ils renoncent à poursuivre leur route le deuxième jour. Manuel Wurm/Stefan Hackl terminent à la 25e place.



WRC, Rallye Monte-Carlo : Podium des WRC Masters



Pour son quatrième Rallye Monte-Carlo, la Skoda Fabia Rally2 Evo vert et noir est engagée par l'équipe tchèque Keane Motorsport. Le Monte 2023 est sans neige, avec des spéciales rapides. Ilka Minor dispute déjà son dixième Monte et conclut : "Quelques toutes nouvelles épreuves ont été ajoutées, extrêmement rapides rien qu'au niveau du tracé, et bien sûr, on a aussi roulé plus vite parce qu'il n'y avait pas de neige". La glace, difficile à évaluer, complique la situation.



Mais Keferböck/Minor parviennent à franchir la ligne d'arrivée à la 27e place sur 67 équipes, et Keferböck peut se classer troisième de la WRC Masters Cup pour les pilotes de 50 ans et plus, derrière François Delecour et le tenant du titre Mauro Miele.



WRC, Rallye de Croatie : en tête du championnat du monde !



Le K4 Rally Team engage pour la première fois la nouvelle Skoda Fabia RS Rally2, que Johannes attend avec impatience. Bémol : comme le nouveau bolide sera livré une semaine plus tard, Johannes Keferböck et Ilka Minor doivent annuler leur participation prévue au Lavanttal-Rallye.



Le Rallye de Croatie est extrêmement sélectif. L'ambiance sur les routes est formidable, Keferböck se débrouille bien avec la nouvelle Skoda Fabia RS Rally2 et se classe deuxième de la WRC Masters Cup derrière le multiple champion allemand Armin Kremer. De plus, Keferböck prend la tête du classement de la WRC Masters Cup.



WRC, Rallye de Sardaigne : La première victoire des Masters



Le lundi précédant le rallye, un test est organisé. Pour la première fois, le public apprend que Keferböck fait appel à un coach de pilotes de renommée mondiale : Mads Ostberg. Keferböck : "Je reçois de Mads des conseils et des suggestions très utiles. C'est une ambiance de travail agréable et détendue".



Lors de ce difficile rallye sur terre, Keferböck/Minor misent d'emblée sur la constance : "Nous faisons notre propre rallye, nous voulons récolter un maximum de points pour la WRC Masters Cup". Effectivement, ce sera le maximum de points : Johannes Keferböck fête donc sa première victoire dans la Masters Cup et reste en tête du classement.



Johannes Keferböck regrette rétrospectivement sa décision de ne pas participer au rallye de l'Acropole : "En ne participant pas au rallye en Grèce, nous nous sommes malheureusement privés de nos chances de remporter le titre de champion du monde. Mais on ne pouvait pas non plus forcément s'attendre à l'abandon d'Alexander Villanueva et la participation au rallye de l'Acropole aurait été trop stressante pour moi, car j'avais des rendez-vous professionnels".



ARC, Rallye d'automne : "Chapeau !"



Pour se remettre en route après la très longue pause depuis le Sardinien Rallye et pour se préparer à leur retour en WRC lors du Zentral Europa Rallye, Johannes Keferböck et Ilka Minor prendront le départ du Herbstrallye Dobersberg. Johannes Keferböck est également enthousiasmé par le nombre sensationnel de participants. Comme beaucoup d'autres pilotes, Keferböck profite du rallye d'automne pour se familiariser avec les pneus prescrits en WRC - il s'agit en même temps d'économiser la K4 Škoda Fabia RS rally2 pour le rallye WRC qui aura lieu une semaine plus tard.



WRC, Rallye d'Europe centrale : quatrième de l'année dans la WRC Masters Cup



Lors du sélectif Rallye d'Europe centrale, Johannes Keferböck a terminé deuxième de la WRC Masters Cup derrière Armin Kremer et avoue sans détour : "Armin était tout simplement trop rapide pour nous". Ilka Minor tire néanmoins un bilan positif : "Johannes a été constant depuis le début et notre inscription était vraiment bonne". Dans la WRC Masters Cup, Johannes Keferböck parvient d'abord à conserver la troisième place du classement. Mais lors de la finale de la saison au Japon, Miguel Diaz Aboitiz le dépasse.



Keferböck termine la WRC Masters Cup à la quatrième place du classement général. Une fois encore, il regrette son abandon au Rallye de l'Acropole, explique que même le titre aurait été possible - et constate avec un clin d'œil : "Si, si, chaîne de vélo". (Trawniczek )