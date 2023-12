Johannes Keferböck - Uno sguardo al 2023

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Fessl Il K4 Rally Team guarda alla stagione 2023, Johannes Keferböck ha vissuto alti e bassi nella WRC Masters Cup, finendo al quarto posto nella classifica annuale.

Johannes Keferböck e il K4 Rally Team guardano indietro a un'interessante stagione 2023 nella WRC Masters Cup, con alti (vantaggio in campionato, vittoria, opportunità di titolo)

e bassi (mancata partenza al Rally dell'Acropoli, opportunità di titolo persa).



ORM, Jännerrallye: un po' troppo veloce



In vista dello Jännerrallye, il K4 Rally Team sostiene il Memorial Christof Klausner, che si tiene per la prima volta. K4 dona 1500 euro di premio per i re della deriva. Due equipaggi del K4 Rally Team parteciperanno al rally di gennaio: Johannes Keferböck e Ilka Minor e Manuel Wurm e Stefan Hackl.



Keferböck/Minor erano in una buona sesta posizione nel rally quando la Skoda Fabia Rally2 Evo è uscita di pista sulla SS8: "Eravamo un po' troppo veloci e poi siamo rimasti bloccati con il muso del veicolo". Poiché volevano preservare il veicolo per l'imminente Rally di Monte Carlo, hanno deciso di non continuare il secondo giorno. Manuel Wurm/Stefan Hackl tagliano il traguardo al 25° posto.



WRC, Rally di Monte Carlo: podio WRC Masters



Per il suo quarto Rallye Monte Carlo, il team ceco Keane Motorsport si presenta con una Skoda Fabia Rally2 Evo verde veleno e nera. Il Monte 2023 è senza neve, con tappe veloci. Ilka Minor sta già guidando il suo decimo Monte e conclude: "Sono state aggiunte alcune tappe completamente nuove, che sono state estremamente veloci in termini di percorso e, naturalmente, sono state guidate più velocemente anche perché non c'era neve". Il ghiaccio, difficile da valutare, complica la situazione.



Tuttavia, Keferböck/Minor sono riusciti a tagliare il traguardo al 27° posto su 67 squadre, e nella WRC Masters Cup per i piloti dai 50 anni in su, Keferböck ha concluso al terzo posto dietro François Delecour e il campione in carica Mauro Miele.



WRC, Rally di Croazia: WRC in testa!



Il K4 Rally Team utilizza per la prima volta la nuova Skoda Fabia RS Rally2, che Johannes attende con grande trepidazione - l'unico inconveniente: poiché la nuova vettura sarà consegnata una settimana dopo, Johannes Keferböck e Ilka Minor dovranno annullare la partenza prevista al Rally di Lavanttal.



Il Rally di Croazia è estremamente selettivo. L'atmosfera lungo il percorso è fantastica, Keferböck si comporta bene con la nuova Skoda Fabia RS Rally2 e conquista il secondo posto nella WRC Masters Cup dietro al pluricampione tedesco Armin Kremer. E: Keferböck passa in testa alla classifica della WRC Masters Cup.



WRC, Rally di Sardegna: La prima vittoria dei Masters



Il lunedì prima del rally si svolge un test. Per la prima volta, il pubblico viene a sapere che Keferböck si affida a un allenatore di piloti di fama mondiale: Mads Ostberg. Keferböck: "Mads mi dà consigli e suggerimenti molto utili. È un'atmosfera di lavoro piacevole e rilassata".



Keferböck/Minor puntano sulla costanza fin dall'inizio del difficile rally su ghiaia: "Stiamo guidando il nostro rally e vogliamo raccogliere il maggior numero possibile di punti per la WRC Masters Cup". In effetti, sarà il massimo dei punti: Johannes Keferböck festeggia la sua prima vittoria nella Masters Cup e rimane leader della classifica.



Guardando al passato, Johannes Keferböck rimpiange la decisione di non guidare il Rally dell'Acropoli: "Purtroppo, non guidando in Grecia, ci siamo privati della possibilità di vincere il titolo WRC. Tuttavia, il ritiro di Alexander Villanueva non era necessariamente prevedibile e partecipare al Rally dell'Acropoli sarebbe stato troppo stressante per me, che avevo un'agenda di lavoro fitta di impegni".



ARC, rally d'autunno: "Tanto di cappello!



Per tornare in pista dopo la lunghissima pausa dal Rally di Sardegna e per preparare il loro ritorno nel WRC al Central Europe Rally, Johannes Keferböck e Ilka Minor prenderanno il via al Dobersberg Autumn Rally. Anche Johannes Keferböck è entusiasta del sensazionale campo di partenza. Come molti altri piloti, anche Keferböck utilizza il rally d'autunno per abituarsi ai pneumatici prescritti nel WRC - allo stesso tempo, la Škoda Fabia RS rally2 K4 deve essere risparmiata per il rally WRC che si svolgerà una settimana dopo.



WRC, Rally Central Europe: quest'anno quarto posto nella Masters Cup WRC



Al selettivo Rally Central Europe, Johannes Keferböck è arrivato secondo nella WRC Masters Cup dietro Armin Kremer e ammette apertamente: "Armin era semplicemente troppo veloce per noi". Ilka Minor traccia comunque un bilancio positivo: "Johannes ha guidato in modo coerente fin dall'inizio e la nostra classifica è stata davvero buona". Nella WRC Masters Cup, Johannes Keferböck riesce inizialmente a mantenere il terzo posto in classifica, ma Miguel Diaz Aboitiz lo supera nel finale di stagione in Giappone.



Keferböck termina al quarto posto assoluto nella WRC Masters Cup. Ancora una volta, si rammarica per l'annullamento del Rally dell'Acropoli, spiega che anche il titolo sarebbe stato possibile - e afferma con una strizzatina d'occhio: "Avrebbe potuto, avrebbe potuto, catena di biciclette". (Trawniczek )