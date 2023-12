Johannes Keferböck - Olhando para 2023

Johannes Keferböck viveu altos e baixos na WRC Masters Cup, acabando por terminar em quarto lugar na classificação anual.

Johannes Keferböck e a K4 Rally Team fazem uma retrospetiva da interessante temporada de 2023 na WRC Masters Cup, com pontos altos (liderança do campeonato, vitória, oportunidade de título)

e pontos baixos (não arrancar no Rali da Acrópole, oportunidade de título perdida).



ORM, Jännerrallye: um pouco demasiado rápido



No período que antecede o Jännerrallye, a K4 Rally Team apoia o Christof Klausner Memorial, que se realiza pela primeira vez. A K4 doa 1500 euros de prémio para os drift kings. Duas equipas da K4 Rally Team vão competir no rali de janeiro: Johannes Keferböck e Ilka Minor, bem como Manuel Wurm e Stefan Hackl.



Keferböck/Minor estavam num bom sexto lugar no rali quando o Skoda Fabia Rally2 Evo saiu da pista na SS8: "Estávamos um pouco rápidos demais e ficámos presos com o nariz do veículo". Como queriam preservar o veículo para o próximo Rali de Monte Carlo, decidiram não continuar no segundo dia. Manuel Wurm/Stefan Hackl cruzam a linha de chegada em 25º lugar.



WRC, Rali de Monte Carlo: Pódio do WRC Masters



Para o seu quarto Rallye Monte Carlo, a equipa checa Keane Motorsport entra com o Skoda Fabia Rally2 Evo verde venenoso e preto. O Monte 2023 é um rali sem neve, com etapas rápidas. Ilka Minor já está a conduzir o seu décimo Monte e conclui: "Foram adicionadas algumas etapas completamente novas, que eram extremamente rápidas em termos de percurso e, claro, também foram conduzidas mais rapidamente porque não havia neve". O gelo, que é difícil de avaliar, complica a situação.



No entanto, a Keferböck/Minor conseguiu cruzar a linha de chegada em 27º lugar entre 67 equipas e, na WRC Masters Cup para pilotos com 50 anos ou mais, Keferböck terminou em terceiro lugar, atrás de François Delecour e do atual campeão Mauro Miele.



WRC, Rali da Croácia: liderança do WRC!



A K4 Rally Team vai utilizar pela primeira vez o novo Skoda Fabia RS Rally2, que Johannes aguarda com grande expetativa - a única desvantagem: como o novo carro será entregue uma semana mais tarde, Johannes Keferböck e Ilka Minor têm de cancelar a partida prevista para o Rali de Lavanttal.



O Rali da Croácia é extremamente seletivo. A atmosfera ao longo do percurso é óptima, Keferböck lida bem com o novo Skoda Fabia RS Rally2 e fica em segundo lugar na WRC Masters Cup, atrás do múltiplo campeão alemão Armin Kremer. E: Keferböck assume a liderança da classificação da WRC Masters Cup.



WRC, Rali da Sardenha: A primeira vitória dos Masters



Um teste é realizado na segunda-feira antes do rali. Pela primeira vez, o público fica a saber que Keferböck está a contar com um treinador de pilotos mundialmente famoso: Mads Ostberg. Keferböck: "Recebo dicas e sugestões muito úteis do Mads. É um ambiente de trabalho agradável e descontraído".



Keferböck/Minor estão a concentrar-se na consistência desde o início do difícil rali de gravilha: "Estamos a conduzir o nosso próprio rali e queremos acumular o máximo de pontos possível para a WRC Masters Cup." De facto, será o número máximo de pontos: Johannes Keferböck celebra a sua primeira vitória na Masters Cup e mantém-se líder da classificação.



Olhando para trás, Johannes Keferböck lamenta a decisão de não conduzir o Rali da Acrópole: "Infelizmente, ao não conduzir na Grécia, roubámos a nós próprios as nossas hipóteses de ganhar o título do WRC. No entanto, a desistência de Alexander Villanueva não era necessariamente esperada e participar no Rali da Acrópole teria sido demasiado stressante para mim, uma vez que tenho um horário de trabalho muito preenchido."



ARC, rali de outono: "Tiro o chapéu!"



Para voltar à pista após a longa pausa desde o Rali da Sardenha e para preparar o seu regresso ao WRC no Rali da Europa Central, Johannes Keferböck e Ilka Minor vão começar no Rali de outono de Dobersberg. Johannes Keferböck também está entusiasmado com a sensacional equipa de partida. Como muitos outros pilotos, Keferböck também usa o rali de outono para se habituar aos pneus prescritos no WRC - ao mesmo tempo, o K4 Škoda Fabia RS rally2 tem de ser poupado para o rali WRC que se realiza uma semana mais tarde.



WRC, Rali da Europa Central: Quarto na Taça Masters do WRC este ano



No seletivo Rali da Europa Central, Johannes Keferböck terminou em segundo lugar na WRC Masters Cup, atrás de Armin Kremer, e admite abertamente: "Armin era simplesmente demasiado rápido para nós". Ilka Minor faz, no entanto, um balanço positivo: "Johannes conduziu de forma consistente desde o início e o nosso registo foi muito bom." Na WRC Masters Cup, Johannes Keferböck consegue inicialmente manter o terceiro lugar na classificação, mas Miguel Diaz Aboitiz ultrapassa-o no final da época no Japão.



Keferböck termina em quarto lugar na classificação geral da WRC Masters Cup. Mais uma vez, lamenta o cancelamento do Rali da Acrópole, explica que até o título teria sido possível - e afirma com uma piscadela de olho: "Poderia ter, teria, corrente de bicicleta". (Trawniczek )