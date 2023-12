Le champion du monde Rovanperä : "Rally1 est le sommet du WRC".

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Toyota Le double champion Kalle Rovanperä a clairement établi que seules les voitures de Rally1 pouvaient être le moyen de progresser au plus haut niveau du Championnat du monde des rallyes (WRC). SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Le champion du monde des rallyes en titre, Kalle Rovanperä, a mis en garde contre le transfert de la catégorie premium du WRC vers le Rally2. La future orientation technique du WRC a été discutée la semaine dernière à Londres. A cette occasion, un transfert vers la catégorie inférieure a été proposé afin d'obtenir une plus grande participation des constructeurs et d'intensifier la concurrence dans la série. Les trois constructeurs de Rally1 qui participent au WRC ont voté contre une telle mesure.



Rovanperä a déclaré à DirtFish que Rally1 était le bon niveau pour atteindre le sommet du rallye. Le pilote de 23 ans a déclaré : "Personnellement, je pense que nous avons besoin de voitures plus excitantes dans la catégorie reine. Si l'on compare les vidéos ou si l'on regarde les voitures de Rally1 et de Rally2 depuis le bord de la route, le Rally2 est certainement rapide et ce sont de belles voitures, mais par rapport au Rally1, c'est un autre monde".



Rovanperä est l'un des pilotes de la série qui possède l'expérience la plus récente en WRC2. En 2019 encore, il participait à une catégorie R5 (ancêtre du Rally2).



Le double champion du monde a ajouté : "Les voitures de Rally2 sont belles, ce sont de bonnes voitures. J'ai testé la Yaris Rally2 et le châssis, tout est vraiment beau et j'ai apprécié la voiture. Mais si nous voulions vraiment être avec elles en haut de l'affiche en WRC, il faudrait améliorer les performances et le spectacle de la voiture. Quand on est dans la forêt au bord de la piste, on doit vraiment sentir que la voiture de rallye arrive. Je ne suis pas convaincu que le Rally2 serait le bon choix - peut-être le Rally2 avec des stéroïdes".