Il campione del mondo Rovanperä: "Il Rally1 è il vertice del WRC".

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Toyota Il doppio campione Kalle Rovanperä ha chiarito che solo le vetture Rally1 possono rappresentare la strada da seguire ai massimi livelli del Campionato del Mondo Rally (WRC).

Il campione del mondo di rally in carica Kalle Rovanperä ha messo in guardia contro il passaggio della categoria premium del WRC al Rally2. La scorsa settimana a Londra si è discusso della futura direzione tecnica del WRC. È stato proposto un passaggio alla classe inferiore per ottenere una maggiore partecipazione dei costruttori e intensificare la competizione nella serie. I tre costruttori di Rally1 che partecipano al WRC hanno votato contro questa mossa.



Rovanperä ha dichiarato a DirtFish che il Rally1 è il livello giusto per l'apice del rally. Il ventitreenne ha dichiarato: "Personalmente, penso che ci sia bisogno di auto più emozionanti nella classe regina. Se si confrontano i video o si guardano le auto del Rally1 e del Rally2 da bordo strada, il Rally2 è certamente veloce e sono belle auto, ma rispetto al Rally1 è un mondo diverso".



Rovanperä è uno dei piloti della serie con la più recente esperienza nel WRC 2. Ha gareggiato in una categoria R5. Ha gareggiato nella categoria R5 (precursore del Rally2) nel 2019.



Il due volte campione del mondo ha aggiunto: "Le vetture Rally2 sono belle, sono buone auto. Ho provato la Yaris Rally2 e il telaio, tutto è davvero bello e mi è piaciuta la macchina. Ma se volessimo davvero competere con loro come classe superiore nel WRC, dovremmo aumentare le prestazioni e lo spettacolo della vettura. Quando ti trovi nel bosco vicino alla pista, hai bisogno di sentire l'auto da rally che arriva. Non sono convinto che il Rally2 sia la scelta giusta, forse il Rally2 con gli steroidi".