Campeão do Mundo Rovanperä: "O Rally1 é a cimeira do WRC"

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Toyota O duplo campeão Kalle Rovanperä deixou claro que apenas os carros Rally1 podem ser o caminho a seguir ao mais alto nível no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC). SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

O atual Campeão do Mundo de Ralis, Kalle Rovanperä, advertiu contra a mudança da categoria premium do WRC para o Rally2. A futura direção técnica do WRC foi discutida em Londres na semana passada. Foi proposta uma mudança para a classe inferior, a fim de conseguir uma maior participação dos construtores e intensificar a concorrência na série. Os três construtores de Rally1 que competem no WRC votaram contra essa mudança.



Rovanperä disse ao DirtFish que a Rally1 é o nível certo para o auge dos ralis. O jovem de 23 anos afirmou: "Pessoalmente, penso que precisamos de carros mais emocionantes na categoria rainha. Se compararmos vídeos ou olharmos para os carros do Rally1 e do Rally2 a partir da estrada, o Rally2 é certamente rápido e são bons carros, mas comparado com o Rally1 é um mundo diferente".



Rovanperä é um dos pilotos da série com a experiência mais recente no WRC 2. Ele competiu na categoria R5 (precursora do Rally2) em 2019.



O bicampeão mundial acrescentou: "Os carros de Rally2 são agradáveis, são bons carros. Testei o Yaris Rally2 e o chassis, é tudo muito bom e gostei do carro. Mas se quiséssemos realmente competir com eles como classe de topo no WRC, teríamos de aumentar o desempenho e o espetáculo do carro. Quando se está na floresta junto à pista, é preciso sentir o carro de rali a aproximar-se. Não estou convencido de que o Rally2 seja a escolha certa - talvez o Rally2 com esteróides".