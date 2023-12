Abiteboul, chef d'équipe et président de Hyundai

Hyundai Cyril Abiteboul, chef d'équipe de Hyundai Motorsport, assumera un double rôle en 2024, le Français devenant président de l'entreprise.

Abiteboul succède à ce poste au président sortant Sean Kim, le Coréen quittant l'organisation après deux ans. En plus de ses nouvelles fonctions de président, Abiteboul continuera à diriger l'équipe WRC de l'entreprise, qui se battra pour le titre en 2024.



Hyundai Motorsport, dont le siège est à Alzenau, a annoncé une restructuration de sa direction qui prendra effet en janvier 2024 et a nommé le chef d'équipe Cyril Abiteboul au rôle de président de l'entreprise. Sean Kim, qui occupe le poste de président depuis avril 2022, passera le relais et assumera un nouveau rôle au sein de Hyundai Motor Company.



Depuis son arrivée chez Hyundai Motorsport en janvier 2023, Abiteboul a immédiatement fait une impression positive et a contribué à mettre en place d'importants changements organisationnels au cours des douze derniers mois. Le poste de président implique de nouvelles responsabilités au sein de Hyundai Motorsport, mais aussi un rôle stratégique de facilitateur pour la filiale Motorsport et l'entreprise en Corée et en Europe. La nomination d'Abiteboul au poste de président s'accompagne de plusieurs autres mesures de restructuration interne qui prendront effet dès le début de l'année 2024, dans le but d'améliorer les performances et l'efficacité pour la saison prochaine et au-delà.



Cyril Abiteboul a commenté : "Je dois d'abord remercier Sean Kim de m'avoir fait rejoindre Hyundai Motorsport et Hyundai pour la confiance qu'ils m'ont accordée dans ce nouveau rôle. Nous avons des objectifs clairs dans les catégories dans lesquelles nous sommes en compétition. Nous sommes également chargés de la transformation de Hyundai Motorsport afin de refléter l'évolution de Hyundai Motor Company et de continuer à être une plateforme pertinente pour la marque et les produits N. Nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire, mais nous sommes heureux d'avoir une équipe de personnes dévouées, talentueuses et multiculturelles que je dirigerai avec les mêmes valeurs de respect et de confiance que Sean a fait durant son mandat".



Sean Kim a ajouté : "Tout comme j'ai été heureux d'accueillir Cyril Abiteboul au sein de la famille Hyundai il y a douze mois, je lui confie aujourd'hui le rôle de président. Hyundai Motorsport a été comme une famille pour moi ces deux dernières années, et lorsque je me tourne vers de nouveaux défis, je le fais en sachant que l'entreprise est entre les mains d'une équipe de direction renouvelée et qu'elle est capable de pousser fort pour les saisons à venir. Il y a une incroyable diversité de talents à Alzenau et je sais que l'avenir recèle un potentiel de grands succès".



Till Wartenberg, vice-président N Brand & Motorsport, a déclaré : "Nous sommes heureux d'annoncer que Cyril Abiteboul sera le prochain président de Hyundai Motorsport. En seulement douze mois, Cyril nous a présenté une feuille de route claire pour l'amélioration, avec des compétences stratégiques impressionnantes. Nous avons bénéficié de son expérience et de ses connaissances tout au long de l'année 2023 et il a joué un rôle déterminant pour donner un nouvel élan à Alzenau, attirer des recrutements importants comme FX Demaison et, bien sûr, encourager le retour d'Ott Tänak. Nous remercions Sean Kim pour sa direction compétente au cours des deux dernières années et nous nous réjouissons de construire à l'avenir sur cette base solide avec un plus grand succès".