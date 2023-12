Abiteboul è anche Presidente di Hyundai oltre che Team Principal

Hyundai Cyril Abiteboul, Team Principal di Hyundai Motorsport, assumerà un doppio ruolo nel 2024, con il francese che diventerà presidente della società.

Abiteboul succede al Presidente uscente Sean Kim in questa posizione, poiché il coreano lascia l'organizzazione dopo due anni. Oltre alle nuove funzioni di Presidente, Abiteboul continuerà a guidare la squadra WRC dell'azienda, che competerà per il titolo nel 2024.



Hyundai Motorsport, con sede ad Alzenau, in Germania, ha annunciato una riorganizzazione dei suoi vertici a partire da gennaio 2024, nominando il Team Principal Cyril Abiteboul al ruolo di Presidente della società. Sean Kim, che ha ricoperto la carica di Presidente dall'aprile 2022, lascerà le redini e assumerà un nuovo ruolo all'interno della Hyundai Motor Company.



Abiteboul ha avuto un impatto positivo immediato da quando è entrato in Hyundai Motorsport nel gennaio 2023 e ha contribuito a introdurre importanti cambiamenti organizzativi negli ultimi dodici mesi. La posizione di Presidente comporta nuove responsabilità all'interno di Hyundai Motorsport, ma anche un ruolo strategico come facilitatore per la filiale motorsport e l'azienda in Corea e in Europa. La nomina di Abiteboul a Presidente è accompagnata da diverse altre misure di ristrutturazione interna che entreranno in vigore dall'inizio del 2024, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni e l'efficienza per la prossima stagione e oltre.



Cyril Abiteboul ha commentato: "Innanzitutto, devo ringraziare Sean Kim per avermi portato in Hyundai Motorsport e Hyundai per la fiducia che ha riposto in me in questo nuovo ruolo. Abbiamo obiettivi chiari nelle categorie in cui gareggiamo. Abbiamo anche il compito di trasformare Hyundai Motorsport in modo che rifletta lo sviluppo di Hyundai Motor Company e continui a essere una piattaforma rilevante per il marchio e i prodotti della N. Sappiamo che c'è ancora molto da fare, ma siamo entusiasti di avere un team di persone dedicate, talentuose e multiculturali che guiderò con gli stessi valori di rispetto e fiducia che Sean ha fatto durante il suo mandato".



Sean Kim ha aggiunto: "Così come sono stato felice di accogliere Cyril Abiteboul nella famiglia Hyundai dodici mesi fa, oggi gli cedo il ruolo di Presidente. Hyundai Motorsport è stata come una famiglia per me negli ultimi due anni e, mentre passo a nuove sfide, lo faccio sapendo che l'organizzazione è nelle mani di un team di gestione rinnovato ed è in grado di spingere al massimo per le stagioni a venire. Ad Alzenau c'è un'incredibile varietà di talenti e so che il futuro ha un potenziale di grande successo".



Till Wartenberg, Vice Presidente N Brand & Motorsport, ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare che Cyril Abiteboul sarà il prossimo Presidente di Hyundai Motorsport. In soli dodici mesi, Cyril ci ha fornito una chiara tabella di marcia per il miglioramento con impressionanti capacità strategiche. Abbiamo beneficiato della sua esperienza e del suo intuito per tutto il 2023 ed è stato determinante nel rinvigorire Alzenau, nell'attirare assunzioni chiave come FX Demaison e, naturalmente, nell'incoraggiare Ott Tänak a tornare. Ringraziamo Sean Kim per la sua guida esperta negli ultimi due anni e ci auguriamo di costruire su queste solide basi con maggiore successo in futuro".