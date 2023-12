Abiteboul é também presidente da Hyundai, para além de chefe de equipa

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Hyundai Cyril Abiteboul, chefe de equipa da Hyundai Motorsport, assumirá um duplo papel em 2024, com o francês a ascender a presidente da empresa. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Abiteboul sucede ao Presidente cessante Sean Kim neste cargo, uma vez que o coreano deixa a organização ao fim de dois anos. Para além das suas novas funções como Presidente, Abiteboul continuará a liderar a equipa WRC da empresa, que irá competir pelo título em 2024.



A Hyundai Motorsport, com sede em Alzenau, na Alemanha, anunciou uma reorganização da sua gestão de topo com efeitos a partir de janeiro de 2024, nomeando o Chefe de Equipa Cyril Abiteboul para o cargo de Presidente da empresa. Sean Kim, que ocupou o cargo de Presidente desde abril de 2022, vai entregar as rédeas e assumir um novo papel na Hyundai Motor Company.



Abiteboul teve um impacto positivo imediato desde que se juntou à Hyundai Motorsport em janeiro de 2023 e ajudou a introduzir importantes mudanças organizacionais nos últimos doze meses. O cargo de Presidente traz consigo novas responsabilidades dentro da Hyundai Motorsport, mas também um papel estratégico como facilitador para a subsidiária de desportos motorizados e para a empresa na Coreia e na Europa. A nomeação de Abiteboul como Presidente é acompanhada por várias outras medidas de reestruturação interna que entrarão em vigor a partir do início de 2024, com o objetivo de melhorar o desempenho e a eficiência para a próxima época e para as seguintes.



Cyril Abiteboul comentou: "Em primeiro lugar, tenho de agradecer a Sean Kim por me ter trazido para a Hyundai Motorsport e à Hyundai pela confiança que depositaram em mim para este novo cargo. Temos objectivos claros nas categorias em que competimos. Também temos a tarefa de transformar a Hyundai Motorsport para refletir o desenvolvimento da Hyundai Motor Company e continuar a ser uma plataforma relevante para a marca e os produtos N. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas estamos entusiasmados por termos uma equipa de pessoas dedicadas, talentosas e multiculturais que eu irei liderar com os mesmos valores de respeito e confiança que o Sean fez durante o seu mandato."



Sean Kim acrescentou: "Tal como tive o prazer de dar as boas-vindas a Cyril Abiteboul à família Hyundai há doze meses, hoje entrego-lhe o cargo de Presidente. A Hyundai Motorsport tem sido como uma família para mim ao longo dos últimos dois anos e, ao avançar para novos desafios, faço-o sabendo que a organização está nas mãos de uma equipa de gestão renovada e que é capaz de se esforçar ao máximo nas próximas épocas. Há uma diversidade incrível de talentos em Alzenau e sei que o futuro reserva o potencial para um grande sucesso."



Till Wartenberg, Vice-Presidente da N Brand & Motorsport, afirmou: "Temos o prazer de anunciar que Cyril Abiteboul será o próximo Presidente da Hyundai Motorsport. Em apenas doze meses, Cyril forneceu-nos um roteiro claro para melhorias com capacidades estratégicas impressionantes. Beneficiámos da sua experiência e visão ao longo de 2023 e ele tem sido fundamental para revigorar Alzenau, atraindo contratações importantes como FX Demaison e, claro, encorajando Ott Tänak a regressar. Agradecemos a Sean Kim pela sua liderança especializada nos últimos dois anos e esperamos construir sobre esta base sólida com maior sucesso no futuro."