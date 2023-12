Solberg: otro año en WRC2 para ganar el título De Toni Hoffmann Skoda Oliver Solberg ha confirmado que disputará su segunda temporada consecutiva en el WRC2 la próxima temporada a bordo de un Skoda Fabia RS Rally2, donde aspirará al título. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Solberg junior, ganador de dos rondas del WRC2 en 2023, quiere continuar la racha de éxitos del fabricante checo y hacerse con el título del WRC2 el año que viene.



"El campeonato tiene que ser el objetivo", dijo el piloto de 22 años a WRC.com. "Skoda ha disfrutado de tantas victorias y tantos títulos, quiero continuar así el año que viene. Para mí, es fantástico tener este acuerdo con una empresa y un equipo como Skoda Motorsport."



El programa de Solberg para 2024 aún no se ha confirmado, pero se espera que el sueco compita en el inicio de la temporada, el Rally Monte-Carlo del próximo mes.



"Para ser honesto, no creo que cambie mucho en comparación con lo que vimos el año pasado en términos de cómo se utilizará el coche", dijo Solberg. "Espero poder trabajar con Skoda en más pruebas y desarrollo, sería genial. Básicamente, ¡no quiero dejar el Fabia en cuanto me suba! Siempre tiene sentido pasar el mayor tiempo posible en el coche. Te mantiene fresco y en forma para el rally. Teniendo en cuenta en cuántos eventos participo, creo que cualquiera que me conozca sabe que quiero participar en todas las rondas".



Michal Hrabánek, Director de Skoda Motorsport, dijo: "Estamos encantados de continuar nuestra relación con Oliver y Elliott (Edmondson). Hemos visto una gran velocidad en ellos esta temporada y estoy seguro de que esto continuará en 2024. Ganar el WRC2 este año fue una prueba más del rendimiento consistente del Fabia RS Rally2 - tener a Oliver junto a nosotros para la próxima temporada nos pone en una posición muy fuerte para continuar esta historia de éxito."