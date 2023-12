Solberg - une année de plus en WRC2 pour le titre

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Skoda Oliver Solberg a confirmé qu'il disputerait la saison prochaine sa deuxième saison consécutive en WRC2 à bord d'une Skoda Fabia RS Rally2 et qu'il y viserait le titre. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Solberg junior, vainqueur de deux rallyes WRC2 en 2023, souhaite poursuivre la série de succès du constructeur tchèque et décrocher le titre WRC2 l'année prochaine.



"Le championnat doit être notre objectif", a déclaré le pilote de 22 ans à WRC.com. "Skoda a profité de tant de victoires et de tant de titres - je veux continuer l'année prochaine. Pour moi, c'est fantastique d'avoir cet accord avec une entreprise et une équipe comme Skoda Motorsport".



Le programme de Solberg pour 2024 n'a pas encore été confirmé, mais le Suédois devrait prendre le départ de l'ouverture de la saison, le Rallye Monte-Carlo, le mois prochain.



"Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait tant de changements par rapport à ce que nous avons vu l'an dernier en ce qui concerne l'utilisation de la voiture", a déclaré Solberg. "J'espère pouvoir travailler avec Skoda sur d'autres tests et développements - ce serait cool. En principe, je ne veux plus quitter la Fabia une fois que j'y suis monté ! Il est toujours utile de passer le plus de temps possible dans la voiture. Cela permet de rester frais et dispos pour le rallye. Si l'on considère le nombre d'événements auxquels je participe, je pense que celui qui me connaît sait que je veux participer à chaque manche !"



Michal Hrabánek, directeur de Skoda Motorsport, a déclaré : "Nous sommes très heureux de poursuivre notre relation avec Oliver et Elliott (Edmondson). Nous avons vu une forte vitesse de leur part cette saison et je suis sûr qu'il en sera de même en 2024. La victoire en WRC2 cette année a été une nouvelle preuve de la performance constante de la Fabia RS Rally2 - avoir Oliver à nos côtés pour la prochaine saison nous met dans une position très forte pour continuer cette histoire à succès".