Solberg - un altro anno nel WRC2 per vincere il titolo

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Skoda Oliver Solberg ha confermato che la prossima stagione disputerà la sua seconda stagione consecutiva nel WRC2 a bordo di una Skoda Fabia RS Rally2, dove punterà al titolo. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Solberg junior, vincitore di due gare del WRC2 nel 2023, vuole continuare la serie di successi del costruttore ceco e conquistare il titolo WRC2 il prossimo anno.



"L'obiettivo deve essere il campionato", ha dichiarato il 22enne a WRC.com. "Skoda ha ottenuto così tante vittorie e così tanti titoli: voglio continuare così anche l'anno prossimo. Per me è fantastico avere questo accordo con un'azienda e un team come Skoda Motorsport".



Il programma di Solberg per il 2024 non è ancora stato confermato, ma lo svedese dovrebbe partecipare all'apertura della stagione, il Rally Monte-Carlo del mese prossimo.



"Ad essere onesti, non credo che cambierà molto rispetto a quanto visto lo scorso anno in termini di utilizzo della vettura", ha dichiarato Solberg. "Spero di poter collaborare con Skoda per ulteriori test e sviluppi, sarebbe fantastico. In pratica, non voglio lasciare la Fabia una volta salito a bordo! Ha sempre senso passare più tempo possibile in macchina. Ti mantiene fresco e in forma per il rally. Considerando il numero di eventi a cui partecipo, credo che chiunque mi conosca sappia che voglio partecipare a ogni gara!".



Michal Hrabánek, responsabile di Skoda Motorsport, ha dichiarato: "Siamo lieti di continuare il nostro rapporto con Oliver ed Elliott (Edmondson). Abbiamo visto una forte velocità da parte loro in questa stagione e sono sicuro che questo continuerà nel 2024. La vittoria nel WRC2 di quest'anno è stata un'ulteriore prova della costanza di rendimento della Fabia RS Rally2 - avere Oliver al nostro fianco per la prossima stagione ci mette in una posizione molto forte per continuare questa storia di successo".