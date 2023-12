Solberg - mais um ano no WRC2 para conquistar o título

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Skoda Oliver Solberg confirmou que irá disputar a sua segunda época consecutiva no WRC2 na próxima temporada a bordo de um Skoda Fabia RS Rally2, onde terá como objetivo o título. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Solberg júnior, vencedor de duas rondas do WRC2 em 2023, quer continuar a série de sucessos do construtor checo e conquistar o título do WRC2 no próximo ano.



"O campeonato tem de ser o objetivo", disse o jovem de 22 anos ao WRC.com. "A Skoda tem tido tantas vitórias e tantos títulos - quero continuar assim no próximo ano. Para mim, é fantástico ter este acordo com uma empresa e uma equipa como a Skoda Motorsport."



O programa de Solberg para 2024 ainda não foi confirmado, mas espera-se que o sueco participe na abertura da época, o Rali de Monte-Carlo, no próximo mês.



"Para ser honesto, não creio que haja muitas mudanças em relação ao que vimos no ano passado em termos de utilização do carro", disse Solberg. "Espero poder trabalhar com a Skoda em mais testes e desenvolvimento - isso seria fixe. Basicamente, não quero deixar o Fabia quando entrar! Faz sempre sentido passar o máximo de tempo possível no carro. Mantém-nos frescos e em forma para o rali. Tendo em conta o número de eventos em que participo, penso que quem me conhece sabe que quero participar em todas as rondas!"



Michal Hrabánek, Diretor da Skoda Motorsport, afirmou: "Estamos muito satisfeitos por continuar a nossa relação com o Oliver e o Elliott (Edmondson). Assistimos a uma forte velocidade da parte deles esta época e estou certo de que isso continuará em 2024. Vencer o WRC2 este ano foi mais uma prova do desempenho consistente do Fabia RS Rally2 - ter o Oliver ao nosso lado na próxima época coloca-nos numa posição muito forte para continuar esta história de sucesso."