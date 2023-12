Latavala/Toyota: "Evans apto para el Rally de Montecarlo" De Toni Hoffmann Red Bull El tres veces subcampeón Elfyn Evans tuvo que perderse la ceremonia de entrega de premios de la FIA en Bakú debido a un accidente de bicicleta, pero Toyota cree que Evans estará en condiciones para el Rally de Montecarlo. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

El galés sigue recuperándose de su accidente ciclista, pero el equipo confía en que esté listo para los tests de enero. El piloto de Toyota Elfyn Evans, que disputará toda la temporada 2024, se perdió el test de invierno de la semana pasada mientras se recuperaba de un accidente de ciclismo a principios de mes, pero el equipo confía en que el galés esté de vuelta a tiempo para el Rally de Montecarlo del mes que viene.



Evans sufrió lesiones en las costillas mientras entrenaba en bicicleta en España el mes pasado. Desde que regresó a casa, el subcampeón del WRC de este año ha avanzado mucho en su recuperación.



El jefe del equipo Toyota, Jari-Matti Latvala, declaró a DirtFish: "Tiene buena pinta. Elfyn ha visto al médico y éste está convencido de que seguimos cumpliendo con el plan de pruebas. No hemos cambiado nada para su test de Monte. No recuerdo exactamente las fechas, pero sigue siendo alrededor de mediados de enero".



Latvala continuó: "Se suponía que iba a probar la semana pasada, pero no pudo hacerlo. No pasa nada. Takamoto [Katsuta] estuvo dos días de baja y este test pretendía dar a los pilotos la oportunidad de volver a subirse al coche en condiciones invernales antes de Suecia. Cuando nos enteramos del accidente, lógicamente nos preocupamos y empezamos a pensar en un plan de sustitución, pero cuando volvió al Reino Unido, todo parecía -y parece- estar bien".