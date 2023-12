Latavala/Toyota : "Evans en forme pour le Rallye de Monte-Carlo

Le triple vice-champion Elfyn Evans a dû renoncer à participer à la cérémonie de remise des prix de la FIA à Bakou en raison d'un accident de vélo. Toyota pense qu'Evans sera en forme pour le Rallye Monte-Carlo.

Le Gallois se remet toujours de son accident de vélo, mais l'équipe est sûre qu'il sera prêt pour les tests de janvier. Le pilote Toyota Elfyn Evans, qui disputera la saison complète en 2024, a manqué les essais hivernaux la semaine dernière parce qu'il se remettait d'un accident de vélo au début du mois, mais l'équipe est confiante dans le fait que le Gallois sera de retour à temps pour le Rallye Monte-Carlo le mois prochain.



Evans a subi des blessures aux côtes le mois dernier lors d'un entraînement à vélo en Espagne. Depuis son retour au pays, le deuxième du WRC cette année a bien progressé dans sa convalescence.



Le patron de l'équipe Toyota, Jari-Matti Latvala, a déclaré à DirtFish : "Ça a l'air bien. Elfyn a consulté le médecin et celui-ci est actuellement convaincu que nous sommes toujours dans les temps pour le programme des tests. Nous n'avons rien changé pour son test de Monte. Je ne me souviens pas exactement des dates, mais c'est toujours vers la mi-janvier".



Latvala poursuit : "Il devait faire un test la semaine dernière, mais il n'a pas pu le faire. C'est bon. Takamoto [Katsuta] a roulé deux jours et le but de ce test était de donner aux pilotes avant la Suède une chance de reprendre le volant dans des conditions hivernales. Quand nous avons entendu parler de l'accident pour la première fois, nous étions bien sûr inquiets et avons commencé à réfléchir à un plan de remplacement, mais quand il est revenu en Grande-Bretagne, tout semblait - et semble - aller bien".