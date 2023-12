Latavala/Toyota: "Evans è in forma per il Rally di Monte Carlo

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Red Bull Il tre volte vice-campione Elfyn Evans ha dovuto saltare la cerimonia di premiazione FIA a Baku a causa di un incidente in bicicletta, ma Toyota ritiene che Evans sarà in forma per il Rally di Monte Carlo. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Il gallese si sta ancora riprendendo dall'incidente in bicicletta, ma il team è fiducioso che sarà pronto per i test di gennaio. Il pilota della Toyota Elfyn Evans, che parteciperà all'intera stagione 2024, ha saltato i test invernali della scorsa settimana per riprendersi da un incidente in bicicletta avvenuto all'inizio del mese, ma il team è fiducioso che il gallese tornerà in tempo per il Rally di Monte Carlo del mese prossimo.



Evans ha subito una lesione alle costole mentre si allenava in bicicletta in Spagna il mese scorso. Da quando è tornato a casa, il secondo classificato del WRC di quest'anno ha fatto buoni progressi nel suo recupero.



Il capo del team Toyota Jari-Matti Latvala ha dichiarato a DirtFish: "La situazione è buona. Elfyn è stato visitato dal medico e quest'ultimo è convinto che il programma di test sia ancora valido. Non abbiamo cambiato nulla per il suo test Monte. Non ricordo esattamente le date, ma è sempre intorno alla metà di gennaio".



Latvala ha continuato: "Avrebbe dovuto fare il test la scorsa settimana, ma non ce l'ha fatta. È tutto a posto. Takamoto [Katsuta] è stato fuori per due giorni e questo test serviva a dare ai piloti la possibilità di tornare in macchina in condizioni invernali prima della Svezia. Quando abbiamo saputo dell'incidente, eravamo naturalmente preoccupati e abbiamo iniziato a pensare a un piano di sostituzione, ma quando è tornato nel Regno Unito, tutto sembrava - e sembra - a posto".