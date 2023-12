Latavala/Toyota: "Evans apto para o Rali de Monte Carlo"

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Red Bull O tricampeão Elfyn Evans teve de faltar à cerimónia de entrega de prémios da FIA em Baku devido a um acidente de bicicleta, mas a Toyota acredita que Evans estará apto para o Rali de Monte Carlo.

O galês ainda está a recuperar do seu acidente de bicicleta, mas a equipa está confiante de que estará pronto para os testes em janeiro. O piloto da Toyota, Elfyn Evans, que vai disputar toda a temporada de 2024, falhou o teste de inverno da semana passada enquanto recuperava de um acidente de bicicleta no início do mês, mas a equipa está confiante de que o galês estará de volta a tempo do Rali de Monte Carlo do próximo mês.



Evans sofreu lesões nas costelas enquanto treinava na sua bicicleta em Espanha no mês passado. Desde que regressou a casa, o vice-campeão do WRC deste ano tem feito bons progressos na sua recuperação.



O chefe de equipa da Toyota, Jari-Matti Latvala, disse ao DirtFish: "Parece estar tudo bem. O Elfyn foi ao médico e o médico está convencido de que ainda estamos dentro do plano de testes. Não mudámos nada para o teste do Monte. Não me lembro exatamente das datas, mas será em meados de janeiro."



Latvala continuou: "Era suposto ele testar na semana passada, mas não conseguiu. Está tudo bem. O Takamoto [Katsuta] esteve de fora durante dois dias e este teste foi para dar aos pilotos a oportunidade de voltarem ao carro em condições de inverno antes da Suécia. Quando soubemos do acidente, ficámos naturalmente preocupados e começámos a pensar num plano de substituição, mas quando ele regressou ao Reino Unido, tudo parecia - e parece - bem."