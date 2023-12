Le champion du monde Halttunen demande un changement de format du WRC

Jonne Halttunen, copilote du double champion Kalle Rovanperä, souhaite une plus grande diversité d'épreuves courtes et longues en Championnat du monde des rallyes (WRC).

David Richards a été l'initiateur d'un changement de format pour les rallyes WRC. À une époque où les constructeurs étaient de plus en plus nombreux, Richards voulait proposer une approche plus formalisée, contrôlée et centralisée du rallye. Les distances maximales entre les étapes ont été réduites et les constructeurs ont été encouragés à mettre en place des structures d'hospitalité de parc d'assistance qui pourraient rivaliser avec celles de la Formule 1. Cela a fonctionné. Le WRC s'est développé, les constructeurs ont continué à affluer dans toutes les catégories et tout est rentré dans l'ordre avec ce changement.

Cette règle - départ le jeudi soir, deux tours d'étape et trois services par jour avec une fin de Powerstage le dimanche - semble maintenant avoir pris du plomb dans l'aile. Même Richards lui-même admet qu'elle fonctionnait il y a deux décennies, mais il est probablement temps de l'actualiser. Son collègue champion du monde Jonne Halttunen est d'accord avec le Britannique.

"A mon avis, nous avons besoin d'un changement de format", a déclaré Halttunen. "Les rallyes se sentent presque tous identiques, mais dans un pays différent. Pour moi, nous pouvons aussi faire les choses différemment. Nous avons vu avec les temps COVID que nous pouvions organiser des événements de deux jours pour le WRC, et cela fonctionne. Faisons-le. Et certains peut-être deux jours et demi avec un shakedown le vendredi matin ou quelque chose comme ça".

Halttunen a poursuivi : "Mais nous pouvons aussi conserver l'élément d'endurance pour nous assurer que nous conservons l'ADN du sport. Pourquoi ne ferions-nous pas un safari de cinq jours, par exemple ? En ce qui concerne le service, nous devons le déplacer afin de nous rapprocher à nouveau des gens. Le rallye a été le même pendant si longtemps et maintenant nous voyons que le monde commence à changer et que nous devons aussi faire des changements. Regardez la Formule 1, il y a des changements qui fonctionnent très bien dans ce domaine du sport. Nous pouvons en tirer quelques conseils. Au fond, nous devons revenir aux gens".

Halttunen n'est pas le seul à avoir ce point de vue, c'est pourquoi le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a créé un groupe de travail WRC dirigé par Richards et Robert Reid. Le format de l'événement est actuellement discuté au plus haut niveau, tout en reconnaissant qu'un changement est nécessaire.

Halttunen a ajouté : "La seule chose qui ne changera pas, c'est la Powerstage du dimanche midi. Les diffuseurs y sont attachés et on nous dit que pour le WRC, c'est l'équivalent du Saint Graal de chaque course de F1 le dimanche à 14 heures, heure locale. Cela ne changera jamais. Ce n'est pas possible".