Il campione del mondo Halttunen chiede di cambiare il formato del WRC

David Richards è stato l'iniziatore di un cambiamento di formato per le gare del WRC. In un periodo in cui i costruttori erano sempre più numerosi, Richards voleva fornire un approccio più formalizzato, controllato e centralizzato al rally. Le distanze massime delle tappe vennero ridotte e i costruttori vennero incoraggiati a costruire strutture di ospitalità per il parco assistenza in grado di competere con quelle della Formula 1. Il sistema funzionò. La cosa funzionò. Il WRC crebbe, i costruttori continuarono ad affluire in tutte le categorie e con il cambiamento tutto andò bene.

Questa regola - partenza il giovedì sera, due giri di tappa e tre servizi al giorno con un arrivo di potenza la domenica - sembra ormai superata. Anche lo stesso Richards ammette che funzionava due decenni fa, ma probabilmente è giunto il momento di aggiornarla. Il collega campione del mondo Jonne Halttunen è d'accordo con il britannico.

"A mio parere, è necessario cambiare il formato", ha detto Halttunen. "I rally sono quasi tutti uguali, solo in un paese diverso. Per me, possiamo fare le cose in modo diverso. Abbiamo visto con i tempi del COVID che possiamo fare eventi di due giorni per il WRC e funziona. Facciamolo. E magari 2,5 giorni con uno shakedown il venerdì mattina o qualcosa del genere".

Halttunen ha continuato: "Ma possiamo anche mantenere l'elemento di resistenza per assicurarci di mantenere il DNA di questo sport. Ad esempio, perché non fare un safari di cinque giorni? In termini di servizio, dobbiamo spostarlo per essere di nuovo più vicini alla gente. Il rally è stato lo stesso per tanto tempo e ora vediamo che il mondo sta iniziando a cambiare e anche noi dobbiamo fare dei cambiamenti. Guardate la Formula 1, ci sono cambiamenti che stanno funzionando molto bene in quel settore dello sport. Possiamo prenderne spunto. In sostanza, dobbiamo tornare alla gente".

Halttunen non è il solo a pensarla così, ed è per questo che il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha istituito un gruppo di lavoro sul WRC guidato da Richards e Robert Reid. Il formato dell'evento è attualmente in discussione ai massimi livelli e si riconosce la necessità di un cambiamento.

Halttunen ha aggiunto: "L'unica cosa che non cambierà è il Powerstage della domenica a pranzo. Le emittenti sono convinte di questo e ci dicono che per il WRC è l'equivalente del Santo Graal di ogni gara di F1 la domenica alle 14.00 ora locale. Questo non cambia mai. Non si può fare".