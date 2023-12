O Campeão do Mundo Halttunen apela a uma mudança no formato do WRC

Jonne Halttunen, copiloto do duplo campeão Kalle Rovanperä, gostaria de ver uma maior variedade de provas mais curtas e mais longas no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC).

David Richards foi o iniciador de uma mudança no formato das rondas do WRC. Numa altura em que havia cada vez mais fabricantes, Richards queria proporcionar uma abordagem mais formalizada, controlada e centralizada aos ralis. As distâncias máximas das etapas foram reduzidas e os construtores foram encorajados a construir estruturas de hospitalidade no parque de assistência que rivalizassem com as da Fórmula 1. Funcionou. O WRC cresceu, os construtores continuaram a afluir a todas as categorias e, com a mudança, tudo correu bem.

Esta regra - partida na quinta-feira à noite, duas voltas à pista e três serviços por dia com um final de pista no domingo - parece agora ter-se tornado obsoleta. Até o próprio Richards admite que funcionava há duas décadas, mas talvez seja altura de uma atualização. O seu colega campeão do mundo, Jonne Halttunen, concorda com o britânico.

"Na minha opinião, precisamos de mudar o formato", disse Halttunen. "Os ralis são quase todos iguais, apenas num país diferente. Para mim, podemos fazer as coisas de forma diferente. Vimos com os tempos da COVID que podemos fazer eventos de dois dias para o WRC e isso funciona. Vamos fazer isso. E alguns talvez 2,5 dias com um shakedown na sexta-feira de manhã ou algo do género."

Halttunen continuou: "Mas também podemos manter o elemento de resistência para garantir que mantemos o ADN do desporto. Por exemplo, porque é que não fazemos um safari de cinco dias? Em termos de serviço, temos de o mudar para estarmos novamente mais perto das pessoas. Os ralis têm sido os mesmos há muito tempo e agora vemos que o mundo está a começar a mudar e temos de fazer mudanças também. Veja-se a Fórmula 1, há mudanças que estão a funcionar muito bem nessa área do desporto. Podemos tirar algumas dicas daí. Basicamente, precisamos de voltar para as pessoas".

Halttunen não está sozinho na sua opinião, razão pela qual o Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, criou um grupo de trabalho para o WRC liderado por Richards e Robert Reid. O formato da prova está atualmente a ser discutido ao mais alto nível e reconhece-se que é necessário mudar.

Halttunen acrescentou: "A única coisa que não vai mudar é o Powerstage de domingo à hora do almoço. As emissoras estão entrincheiradas nisto e dizem-nos que para o WRC isto é o equivalente ao Santo Graal de todas as corridas de F1 ao domingo às 14h00 locais. Isso nunca muda. Não se pode fazer isso".