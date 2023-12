150 Citroën C3 Rally2 entregados hasta la fecha De Toni Hoffmann Red Bull El Citroën C3 Rally2 número 150 entra en su séptima temporada de competición y ha sido entregado a su nuevo propietario. El coche de rally ha ido viento en popa desde que se fabricó el primer ejemplar el 1 de abril de 2018. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

En los últimos cinco años, las constantes mejoras han mantenido al C3 Rally2 en lo más alto de la categoría de competición. Para 2023, se han realizado varios desarrollos que permiten al coche dar un gran paso adelante en el rendimiento en asfalto, y el progreso continúa también en superficies de grava.



A lo largo del año, se ha llevado a cabo una extensa serie de pruebas en ambas superficies: una muestra de la imparable búsqueda de Citroën Racing de un rendimiento de clase mundial. Desde los equipos de ingeniería e investigación que diseñan los coches, pasando por los equipos de pruebas y desarrollo que los perfeccionan, hasta el soporte técnico sobre el terreno que acompaña a la #C3Rally2Family, sacan lo mejor del C3 Rally 2.



El resultado es un coche que se ha beneficiado enormemente de años de desarrollo continuo y cuyo rendimiento está respaldado por su madurez y fiabilidad demostrada. No obstante, el desarrollo del C3 Rally2 aún no ha alcanzado su punto álgido. La intensa competición en los distintos campeonatos y las elevadas exigencias impulsan a Citroën Racing a seguir trabajando en la actualización del coche. Fortalecido por numerosos éxitos en todo el mundo, Citroën Racing sigue siendo una auténtica referencia en los rallyes.



Esta temporada ha sido otra temporada de éxitos para la #C3Rally2Family en todo el mundo y en las principales categorías, incluyendo el tercer puesto en la general para Yohan Rossel y su copiloto Arnaud Dunand en WRC2. A pesar de la dura competencia, el equipo francés ganó en Monte-Carlo y Croacia, terminó tercero en Grecia y logró el cuarto lugar en Cerdeña, Portugal y Chile, lo que les dio seis finales entre los cuatro primeros en siete rondas nominadas. Rossel permanece con Citroën Racing por sexto año consecutivo en 2024, con un nuevo compañero de equipo, Nikolay Gryazin, que añade un elemento extra de éxito a la escuadra.



En el Campeonato de Europa de Rallyes, hubo tres fantásticas victorias para el Citroën C3 Rally2, gracias a Yoann Bonato y Benjamin Boulloud en las Islas Canarias, Andrea Crugnola y Piero Ometto en el Rally di Roma y el antiguo piloto de fábrica de Citroën Mads Østberg, pilotado por Patrik Barth en Hungría.



A finales de año se produjo una impresionante triple victoria en Francia. Bonato se proclamó campeón de Francia por quinta vez desde 2017, todas con el Citroën C3 Rally2. Llevó a casa a Eric Camilli y Leo Rossel, el campeón de la Stellantis Rally Cup 2022, que realizó grandes actuaciones en su primera temporada con el C3 Rally2. Hugo Margaillan también impresionó con una serie de podios antes de que un accidente truncara su temporada.



Didier Clement: Stellantis Motorsport Customer Racing Sport Manager: "La temporada 2023 ha llegado a su fin con algunas grandes actuaciones de nuestros pilotos #C3Rally2Family: dos victorias para Yohan Rossel y Arnaud Dunand en WRC2, el quinto título de Yohan Bonato en Francia y el tercero de Andrea Crugnola en Italia. En Bélgica, Maxime Potty se convirtió en el campeón belga más joven de la historia. También obtuvimos grandes resultados en Irlanda y el Reino Unido, recordando las brillantes actuaciones de pilotos como Diego Ruiloba, Leo Rossel, Hugo Margaillan, Eric Camilli, Ricardo Cordero Jr. y muchos otros. ¡Estamos realmente orgullosos de esta gran familia! El C3 Rally2 entra en su séptima temporada y, aunque ya está maduro, seguirá evolucionando para mantenerse en lo más alto de la categoría Rally2. Por tanto, todos nuestros clientes seguirán beneficiándose de un coche de altas prestaciones. Estamos deseando que llegue 2024 con nuevas ambiciones!".



Yohan Rossel (PH Sport): Tercero en la clasificación del campeonato WRC2 2023: "Formo parte de la #C3Rally2Family desde 2018 y estoy muy orgulloso de ello, ¡sobre todo porque desarrollar el coche no ha sido tarea fácil! Se ha trabajado mucho en el C3Rally2, lo que solo puede ser una ventaja. Hoy somos una referencia sobre asfalto. Aún hay que progresar en grava, pero confío en los equipos; todo el mundo es consciente de ello, sobre todo porque la competición en el Rally 2 es cada vez más exigente y desafiante y muchos pilotos están bajando del Rally 1. También es un excelente escaparate para fabricantes como Citroën, así que depende de nosotros, como pilotos oficiales, asegurarnos de que nuestro coche rinde al máximo de sus posibilidades. Estoy deseando volver al C3 Rally2 en 2024, ganar cada vez más carreras y ¡esperar el título!". (Citroën)