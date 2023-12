150 Citroën C3 Rally2 livrées à ce jour

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Red Bull La 150e Citroën C3 Rally2 entame sa septième saison de compétition et a été livrée à son nouveau propriétaire. La voiture de rallye n'a cessé de monter en puissance depuis la production du premier exemplaire le 1er avril 2018. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Au cours des cinq dernières années, des améliorations constantes ont permis à la C3 Rally2 de se hisser au sommet de la catégorie compétitive. Pour 2023, plusieurs évolutions ont permis à la voiture de faire un grand pas en avant en matière de performances sur asphalte, et les progrès se poursuivent également sur les surfaces en terre.



Une série complète d'essais a été menée tout au long de l'année sur les deux surfaces : un signe de la quête incessante de Citroën Racing pour des performances de classe mondiale. Des équipes d'ingénieurs et de chercheurs qui conçoivent les voitures aux équipes d'essais et de développement qui les affinent, en passant par l'assistance technique sur le terrain qui accompagne la #C3Rally2Family, ils tirent le meilleur de la C3 Rally 2.



Le résultat est une voiture qui a énormément bénéficié d'années de développement continu et dont les performances sont étayées par sa maturité et sa fiabilité éprouvée. Cependant, le développement de la C3 Rally2 n'a pas encore atteint son apogée. La compétition intense dans les différents championnats et les exigences élevées poussent Citroën Racing à continuer à travailler pour actualiser la voiture. Fort de ses nombreux succès à travers le monde, Citroën Racing reste une véritable référence en matière de rallye.



Cette saison a encore été fructueuse pour la #C3Rally2Family dans le monde entier et dans les principales catégories, avec notamment une troisième place au général pour Yohan Rossel et son copilote Arnaud Dunand en WRC2. Malgré une concurrence acharnée, l'équipe française s'est imposée à Monte-Carlo et en Croatie, a pris la troisième place en Grèce et s'est classée quatrième en Sardaigne, au Portugal et au Chili, obtenant ainsi six places dans le top 4 en sept manches nominées. Rossel reste chez Citroën Racing en 2024 pour la sixième année consécutive, avec un nouveau coéquipier, Nikolay Gryazin, qui apporte un élément de réussite supplémentaire à l'équipe.



En Championnat d'Europe des Rallyes, trois fantastiques victoires pour la Citroën C3 Rally2, grâce à Yoann Bonato et Benjamin Boulloud aux Canaries, Andrea Crugnola et Piero Ometto au Rally di Roma et l'ancien pilote officiel Citroën Mads Østberg, piloté par Patrik Barth en Hongrie.



En France, la fin de l'année a été marquée par un impressionnant triplé. Bonato a été sacré champion de France pour la cinquième fois depuis 2017, tous au volant de la Citroën C3 Rally2. Il a ramené à la maison Eric Camilli et Leo Rossel, le champion de la Stellantis Rally Cup 2022, qui a réalisé de superbes performances pour sa première saison avec la C3 Rally2. Hugo Margaillan a également impressionné avec une série de podiums avant qu'un accident n'écourte sa saison.



Didier Clement : Stellantis Motorsport Customer Racing Sport Manager : "La saison 2023 s'est achevée sur de superbes performances de nos pilotes #C3Rally2Family : deux victoires pour Yohan Rossel et Arnaud Dunand en WRC2, le cinquième titre de Yohan Bonato en France et le troisième d'Andrea Crugnola en Italie. En Belgique, Maxime Potty est devenu le plus jeune champion belge de tous les temps. Nous avons également eu de superbes résultats en Irlande et au Royaume-Uni et nous nous sommes souvenus des brillantes performances de coureurs comme Diego Ruiloba, Leo Rossel, Hugo Margaillan, Eric Camilli, Ricardo Cordero Jr. et bien d'autres. Nous sommes vraiment fiers de cette grande famille ! La C3 Rally2 entame sa septième saison et, bien qu'elle soit déjà arrivée à maturité, elle continuera à évoluer pour rester au sommet de la catégorie Rally2. Tous nos clients continueront donc à bénéficier d'une voiture très performante. Nous avons hâte d'être en 2024 avec de nouvelles ambitions !"



Yohan Rossel (PH Sport) : Troisième au classement du championnat WRC2 en 2023 : "Je fais partie de la #C3Rally2Family depuis 2018 et j'en suis très fier, d'autant plus que le développement de la voiture n'a pas été une mince affaire ! On a beaucoup travaillé sur la C3Rally2, ce qui ne peut être qu'un avantage. Aujourd'hui, nous sommes une référence sur l'asphalte. Sur terre, il y a encore des progrès à faire, mais j'ai confiance dans les équipes ; Tout le monde en est conscient, d'autant plus que la compétition en Rallye 2 est de plus en plus exigeante et stimulante et que beaucoup de pilotes abandonnent le Rallye 1. C'est aussi une excellente vitrine pour des constructeurs comme Citroën, c'est donc à nous, pilotes officiels, de faire en sorte que notre voiture soit la plus performante possible. Je me réjouis de revenir en C3 Rally2 en 2024, de gagner toujours plus de courses et d'espérer le titre !" (Citroën)