150 Citroën C3 Rally2 consegnate fino ad oggi

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Red Bull La 150ª Citroën C3 Rally2 sta entrando nella sua settima stagione agonistica ed è stata consegnata al suo nuovo proprietario. L'auto da rally è andata sempre più forte da quando il primo esemplare è stato prodotto il 1° aprile 2018.

Negli ultimi cinque anni, i costanti miglioramenti hanno mantenuto la C3 Rally2 ai vertici della categoria. Per il 2023, sono stati apportati diversi sviluppi che consentono alla vettura di fare un grande passo avanti nelle prestazioni su asfalto, e i progressi continuano anche sulle superfici sterrate.



Nel corso dell'anno si è svolta un'ampia serie di test su entrambe le superfici, segno dell'inarrestabile ricerca di Citroën Racing di prestazioni di livello mondiale. Dai team di ingegneria e ricerca che progettano le vetture, ai team di test e sviluppo che le perfezionano, fino al supporto tecnico sul campo che accompagna la #C3Rally2Family, essi ottengono il meglio dalla C3 Rally 2. Il risultato è un'auto che ha beneficiato di una serie di test anche sui fondi sterrati.



Il risultato è un'auto che ha beneficiato enormemente di anni di sviluppo continuo e le cui prestazioni sono sostenute dalla sua maturità e dalla sua comprovata affidabilità. Tuttavia, lo sviluppo della C3 Rally2 non ha ancora raggiunto il suo apice. L'intensa competizione nei vari campionati e le elevate esigenze spingono Citroën Racing a continuare a lavorare sull'aggiornamento della vettura. Forte di numerosi successi in tutto il mondo, Citroën Racing rimane un vero e proprio punto di riferimento nei rally.



Questa stagione è stata un altro successo per la #C3Rally2Family in tutto il mondo e nelle principali categorie, compreso il terzo posto assoluto di Yohan Rossel e del copilota Arnaud Dunand nel WRC2. Nonostante l'agguerrita concorrenza, il team francese ha vinto a Monte-Carlo e in Croazia, si è classificato terzo in Grecia e ha ottenuto il quarto posto in Sardegna, Portogallo e Cile, ottenendo sei piazzamenti tra i primi quattro in sette gare nominate. Rossel rimane con Citroën Racing per il sesto anno consecutivo nel 2024, con un nuovo compagno di squadra, Nikolay Gryazin, che aggiunge un ulteriore elemento di successo alla squadra.



Nel Campionato Europeo Rally, tre fantastiche vittorie per la Citroën C3 Rally2, grazie a Yoann Bonato e Benjamin Boulloud alle Isole Canarie, Andrea Crugnola e Piero Ometto al Rally di Roma e l'ex pilota ufficiale Citroën Mads Østberg, guidato da Patrik Barth in Ungheria.



Alla fine dell'anno si è assistito a un'impressionante tripletta di vittorie in Francia. Bonato è diventato campione francese per la quinta volta dal 2017, sempre con la Citroën C3 Rally2. Ha preceduto Eric Camilli e Leo Rossel, il campione della Stellantis Rally Cup 2022, che ha realizzato alcune grandi prestazioni nella sua prima stagione con la C3 Rally2. Anche Hugo Margaillan ha impressionato con una serie di piazzamenti sul podio prima che un incidente interrompesse la sua stagione.



Didier Clement: Direttore Sportivo di Stellantis Motorsport Customer Racing: "La stagione 2023 si è conclusa con alcune grandi prestazioni dei nostri piloti della #C3Rally2Family: due vittorie per Yohan Rossel e Arnaud Dunand nel WRC2, il quinto titolo di Yohan Bonato in Francia e il terzo di Andrea Crugnola in Italia. In Belgio, Maxime Potty è diventato il più giovane campione belga di sempre. Abbiamo ottenuto ottimi risultati anche in Irlanda e nel Regno Unito, ricordando le brillanti prestazioni di piloti come Diego Ruiloba, Leo Rossel, Hugo Margaillan, Eric Camilli, Ricardo Cordero Jr. e molti altri. Siamo davvero orgogliosi di questa grande famiglia! La C3 Rally2 sta entrando nella sua settima stagione e, sebbene sia già matura, continuerà a evolversi per rimanere ai vertici della categoria Rally2. Tutti i nostri clienti continueranno quindi a beneficiare di un'auto ad alte prestazioni. Siamo impazienti di arrivare al 2024 con nuove ambizioni!".



Yohan Rossel (PH Sport): Terzo nella classifica del campionato WRC2 2023: "Faccio parte della #C3Rally2Family dal 2018 e ne sono molto orgoglioso, soprattutto perché sviluppare la vettura non è stato un compito facile! È stato fatto molto lavoro sulla C3Rally2, il che non può che essere un vantaggio. Oggi siamo un punto di riferimento sull'asfalto. Ci sono ancora dei progressi da fare sulla ghiaia, ma ho fiducia nei team; tutti ne sono consapevoli, soprattutto perché la competizione nel Rally 2 sta diventando sempre più impegnativa e stimolante e molti piloti stanno scendendo dal Rally 1. È anche un'ottima vetrina per la gara. È anche un'eccellente vetrina per i produttori come Citroën, quindi spetta a noi piloti ufficiali assicurarci che la nostra auto dia il meglio di sé. Non vedo l'ora di tornare in C3 Rally2 nel 2024, vincere sempre più gare e sperare nel titolo!". (Citroën)