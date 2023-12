150 Citroën C3 Rally2 entregues até à data

O 150º Citroën C3 Rally2 está a entrar na sua sétima época de competição e foi entregue ao seu novo proprietário. O carro de rali tem vindo a ganhar força desde que o primeiro exemplar foi produzido em 1 de abril de 2018.

Nos últimos cinco anos, as melhorias constantes mantiveram o C3 Rally2 no topo da classe de competição. Para 2023, foram efectuados vários desenvolvimentos que permitem que o carro dê um grande passo em frente no desempenho em asfalto, e os progressos continuam também nas superfícies de gravilha.



Ao longo do ano, foram realizados vários testes em ambas as superfícies: um sinal da busca incessante da Citroën Racing por um desempenho de classe mundial. Desde as equipas de engenharia e investigação que concebem os carros, às equipas de teste e desenvolvimento que os aperfeiçoam, até ao apoio técnico no terreno que acompanha a #C3Rally2Family, eles tiram o melhor partido do C3 Rally 2.



O resultado é um automóvel que beneficiou enormemente de anos de desenvolvimento contínuo e cujo desempenho é sustentado pela sua maturidade e fiabilidade comprovada. No entanto, o desenvolvimento do C3 Rally2 ainda não atingiu o seu auge. A intensa competição nos diferentes campeonatos e as elevadas exigências levam a Citroën Racing a continuar a trabalhar na atualização do veículo. Fortalecida por numerosos sucessos em todo o mundo, a Citroën Racing continua a ser uma verdadeira referência nos ralis.



Esta época foi mais uma época de sucesso para a família #C3Rally2Family em todo o mundo e nas principais categorias, incluindo o terceiro lugar na geral para Yohan Rossel e o copiloto Arnaud Dunand no WRC2. Apesar da forte concorrência, a equipa francesa venceu em Monte-Carlo e na Croácia, terminou em terceiro na Grécia e alcançou o quarto lugar na Sardenha, em Portugal e no Chile, o que lhe dá seis primeiros quatro lugares em sete rondas nomeadas. Rossel permanece na Citroën Racing pelo sexto ano consecutivo em 2024, com um novo companheiro de equipa, Nikolay Gryazin, que acrescenta um elemento extra de sucesso à equipa.



No Campeonato Europeu de Ralis, registaram-se três fantásticas vitórias para o Citroën C3 Rally2, graças a Yoann Bonato e Benjamin Boulloud nas Ilhas Canárias, Andrea Crugnola e Piero Ometto no Rally di Roma e ao antigo piloto da Citroën Mads Østberg, conduzido por Patrik Barth na Hungria.



No final do ano, houve uma impressionante tripla vitória em França. Bonato sagrou-se campeão francês pela quinta vez desde 2017, sempre com o Citroën C3 Rally2. Levou para casa Eric Camilli e Leo Rossel, o campeão da Stellantis Rally Cup de 2022, que teve excelentes desempenhos na sua primeira época com o C3 Rally2. Hugo Margaillan também impressionou com uma série de subidas ao pódio antes de um acidente interromper a sua época.



Didier Clement: Customer Racing Sport Manager da Stellantis Motorsport: "A época de 2023 chegou ao fim com grandes desempenhos dos nossos pilotos da #C3Rally2Family: duas vitórias para Yohan Rossel e Arnaud Dunand no WRC2, o quinto título de Yohan Bonato em França e o terceiro de Andrea Crugnola em Itália. Na Bélgica, Maxime Potty tornou-se o mais jovem campeão belga de sempre. Também obtivemos alguns grandes resultados na Irlanda e no Reino Unido, recordando as brilhantes prestações de pilotos como Diego Ruiloba, Leo Rossel, Hugo Margaillan, Eric Camilli, Ricardo Cordero Jr. e muitos outros. Estamos muito orgulhosos desta grande família! O C3 Rally2 está a entrar na sua sétima temporada e, embora já esteja maduro, continuará a evoluir para se manter no topo da categoria Rally2. Assim, todos os nossos clientes continuarão a beneficiar de um automóvel de elevado desempenho. Esperamos ansiosamente por 2024 com novas ambições!"



Yohan Rossel (PH Sport): Terceiro na classificação do campeonato WRC2 de 2023: "Faço parte da #C3Rally2Family desde 2018 e estou muito orgulhoso disso, especialmente porque desenvolver o carro não foi uma tarefa fácil! Foi feito muito trabalho no C3Rally2, o que só pode ser uma vantagem. Hoje somos uma referência no asfalto. Ainda há alguns progressos a fazer na gravilha, mas tenho confiança nas equipas; todos estão conscientes disso, especialmente porque a competição no Rali 2 está a tornar-se mais exigente e desafiante e muitos pilotos estão a descer do Rali 1. É também uma excelente montra para fabricantes como a Citroën, por isso cabe-nos a nós, como pilotos oficiais, garantir que o nosso carro tem o melhor desempenho possível. Estou ansioso por estar de volta ao C3 Rally2 em 2024, ganhar cada vez mais corridas e esperar pelo título!" (Citroën)