M-Sport 2024 con Fourmaux y Munster De Toni Hoffmann M-Sport El M-Sport Ford Rally Team competirá en el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) en 2024 con dos Ford Puma Hybrid Rally1 para Adrien Fourmaux y Alex Coria, así como con Grégoire Munster y Louis Louka, sin Pierre-Louis Loubet.

Tanto Fourmaux como Munster, que se han desarrollado con fuerza en las categorías Rally1 y WRC2 en 2023, afrontarán la temporada completa del WRC en 2024. La pareja representa el compromiso continuo de M-Sport y su probada historia de cultivar futuros talentos para convertirlos en futuros ganadores de rallies y campeonatos. El equipo tiene muchas ganas de seguir trabajando con Fourmaux y Munster para lograr importantes y nuevos hitos en su carrera en 2024.



Desde sus inicios, M-Sport ha construido una tradición de identificar jóvenes talentos en los rallyes y darles la oportunidad de desarrollarse y prosperar hasta convertirse en los mejores pilotos del WRC. Los dos pilotos que representarán al equipo en 2024 tienen experiencia en el Ford Puma Rally1 y tratarán de aprovechar esta familiaridad con el coche para empezar con buen pie en el inicio de la temporada en Monte-Carlo en enero.



El regreso de Adrien Fourmaux a la categoría Rally1 es el resultado de un año muy exitoso para el piloto francés. Su máximo honor en 2023 es sin duda su título en el Campeonato Británico de Rallyes (BRC), un éxito bien merecido tras cinco victorias consecutivas en superficies británicas de grava y asfalto. Su regularidad en el BRC también ayudaría a su éxito continuado en la categoría WRC2. La victoria en Cerdeña, que se le escapó por muy poco, fue pronto compensada con un merecido segundo puesto en la general en las notorias etapas de grava finlandesas. Redondeó su temporada en WRC2 con una dominante victoria en la categoría RC2 en la prueba inaugural del Rally de Europa Central en octubre.



Su éxito en las distintas superficies del WRC le convirtió una vez más en una de las estrellas emergentes de este deporte y le valió una participación en el Rally1 en la última prueba de la temporada. Aunque su salida en Japón no salió según lo previsto, Fourmaux aún tuvo la oportunidad de reducir de forma impresionante su ritmo el viernes por la mañana. Fourmaux espera ahora volver a la pista para el Rally Monte Carlo del mes que viene.



Grégoire Munster es una cara nueva para la mayoría del equipo en el inicio de 2023 y ahora está bien establecido en la alineación de M-Sport. Ha sido un año exitoso y muy consistente para el luxemburgués, Munster es capaz de convertirse en uno de los pilotos jóvenes más prometedores de la temporada 2024. Sus logros hasta la fecha incluyen dos títulos Junior belgas y una serie de finales entre los cinco primeros en WRC2 desde su debut en la categoría en 2022. Desde su primera salida en el Ford Fiesta Rally2 en el Rally Monte-Carlo en enero de 2023, Munster ha progresado constantemente a lo largo de la temporada, culminando con una victoria en WRC2 Challenger en Grecia. A principios de temporada, también consiguió la victoria de categoría en el Junior WRC en Estonia al volante de un Fiesta Rally3.



A continuación, Munster impresionó a los aficionados y al equipo en sus primeras pruebas de Rally1 en Chile y Europa Central. Luchó duro para lograr una buena relación con el Puma en Chile y vio cómo esto se hacía realidad en su superficie de asfalto favorita a lo largo de tres países de Europa Central, donde logró el cuarto mejor tiempo de la general y su mejor tiempo global en una etapa del WRC.



La carrera del piloto de 24 años hasta la fecha es un ejemplo de la pirámide de progreso de M-Sport a medida que asciende en las categorías, perfeccionando sus conocimientos, instintos y velocidad para capitalizar la siguiente oportunidad: una temporada completa del WRC al más alto nivel. Continúa su asociación con su copiloto Louis Louka y la pareja continuará sus experiencias de aprendizaje en el Puma, centrándose en la velocidad constante de la temporada y la experiencia en todas las diferentes superficies que el WRC tiene para ofrecer.



Ambas tripulaciones alinearán sus Puma recién pintados en la rampa de salida del Rallye Monte-Carlo el mes que viene. La reputación del equipo por sus diseños únicos e impresionantes mantendrá a los aficionados al borde de sus asientos hasta que se desvele la nueva librea en el Autosport International Show del Reino Unido el viernes 12 de enero.



Richard Millener, director del equipo, explicó: "En 2024, adoptaremos un enfoque nuevo y diferente al de los últimos 12 meses. Desarrollar jóvenes talentos y ayudarles a demostrar su valía es una forma emocionante de enfocar una temporada del WRC, y con algunos de los mejores pilotos que no compiten en el campeonato completo, tenemos la oportunidad de realizar algunas actuaciones fuertes y sorprendentes. Todavía tenemos todos los ingredientes para ofrecer resultados y el equipo está motivado para empezar de nuevo dentro de unas semanas con una hoja de papel casi en blanco sobre lo que podemos conseguir."



Millener prosiguió: "Adrien, Alex, Gregoire y Louis son grandes chicos con mucha determinación y motivación. Un equipo joven puede generar una gran energía y de ahí pueden salir grandes cosas. Por eso estoy impaciente por volver a trabajar con todos ellos y demostrar lo que podemos conseguir."



Adrien Fourmaux dijo: "Estoy muy emocionado de volver al Rally 1 en 2024. Lograr este rendimiento fue el principal objetivo de la temporada 2023 y estoy emocionado de regresar el próximo año para una temporada completa en el Puma. Estoy agradecido a M-Sport, Ford y Red Bull por tener la confianza en mí para darme otro año al más alto nivel y permitirme mostrar mis habilidades."



Fourmaux continuó: "He disfrutado siendo parte del desarrollo del Fiesta Rally2 en 2023 y creo que esto me ayudará para la próxima temporada con el coche de Rally1. Será una temporada muy interesante para todos, especialmente con el nuevo reglamento y el sistema de puntos. Tenemos un plan adecuado para trabajar duro y conseguir los mejores resultados posibles para apoyar al equipo y devolverlo a donde se merece estar. También estoy muy orgulloso de ser el único piloto francés que compite al más alto nivel del WRC durante toda la temporada".



Grégoire Munster dijo: "Conducir casi toda la temporada del WRC2 en 2023 fue una gran ventaja. Es la primera vez que he tenido la oportunidad de participar en casi todas las pruebas del WRC y acumular kilómetros. Las dos salidas en el Puma me han ayudado mucho en la preparación para el Rally 1 en 2024. También trabajar con el equipo M-Sport ha sido increíblemente útil, ves al equipo WRC2 y Rally1 todos en la misma estructura, así que es una buena preparación para el Rally1 sentirte familiarizado y como en casa. Estoy deseando competir en Monte-Carlo y el objetivo para 2024 será conseguir algunos buenos resultados en primer lugar y apretar el ritmo rally a rally. Intento no cometer errores y aprovechar toda la experiencia. Competimos contra campeones del mundo, así que será un gran reto, pero estoy deseando que llegue." (M-Sport)