M-Sport 2024 avec Fourmaux et Munster

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand M-Sport M-Sport Ford Rallye Team participera au Championnat du monde des rallyes (WRC) en 2024 avec deux Ford Puma Hybrid Rally1 pour Adrien Fourmaux et Alex Coria, ainsi qu'avec Grégoire Munster et Louis Louka, sans Pierre-Louis Loubet. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Fourmaux et Munster, qui se sont tous deux fortement développés en 2023 dans les catégories Rally1 et WRC2, s'attaqueront à la saison complète de WRC en 2024. Le couple symbolise l'engagement continu et l'histoire éprouvée de M-Sport dans la promotion des futurs talents en futurs vainqueurs de rallyes et de championnats. L'équipe est très enthousiaste à l'idée de continuer à travailler avec Fourmaux et Munster pour franchir des étapes importantes et nouvelles dans leur carrière en 2024.



Depuis sa création, M-Sport a établi une tradition d'identification de jeunes talents en rallye et leur a donné l'opportunité de se développer et de s'épanouir en tant que pilotes de haut niveau en WRC. Les deux pilotes qui représenteront l'équipe en 2024 ont de l'expérience au volant de la Ford Puma Rally1 et tenteront de mettre à profit cette familiarité avec la voiture pour entrer directement en action lors de l'ouverture de la saison à Monte-Carlo en janvier.



Le retour d'Adrien Fourmaux dans la catégorie Rally1 est le résultat d'une année très réussie pour le pilote français. Sa plus belle récompense en 2023 est sans aucun doute son titre de champion de Grande-Bretagne des rallyes (BRC), un succès bien mérité après cinq victoires consécutives sur les surfaces britanniques de terre et d'asphalte. Sa constance en BRC soutiendrait également son succès ultérieur dans la catégorie WRC2. Sa victoire en Sardaigne, juste hors de portée, a vite été compensée par une deuxième place bien méritée au classement général sur les fameuses étapes sur terre finlandaises. Il a conclu sa saison WRC2 par une victoire écrasante dans la catégorie RC2 lors des débuts du Zentral Europa Rallye en octobre.



Ses succès sur les différentes surfaces du WRC l'ont à nouveau propulsé parmi les stars montantes de la discipline et lui ont valu un départ en Rally1 lors de la dernière manche de la saison. Bien que sa sortie au Japon ne se soit pas déroulée comme prévu, Fourmaux a tout de même eu l'occasion de réduire son rythme de manière impressionnante vendredi matin. Fourmaux espère maintenant pouvoir repartir le mois prochain au Rallye Monte-Carlo.



Nouveau visage pour la majorité de l'équipe en ce début d'année 2023, Grégoire Munster est désormais bien installé dans l'effectif de M-Sport. Pour le Luxembourgeois, l'année a été fructueuse et très régulière, Munster est en mesure de devenir l'un des jeunes pilotes les plus prometteurs de la saison 2024. Il a notamment remporté deux titres juniors belges et s'est classé dans le top 5 du WRC2 depuis ses débuts dans la catégorie en 2022. Depuis sa première participation au Rallye Monte-Carlo au volant de la Ford Fiesta Rally2 en janvier 2023, Munster a progressé régulièrement tout au long de la saison, avec en point d'orgue une victoire en WRC2 Challenger en Grèce. Au début de la saison, il a également remporté la victoire de catégorie en Junior WRC en Estonie au volant d'une Fiesta Rally3.



Munster a ensuite impressionné les fans et l'équipe lors de ses premières épreuves de Rally1 au Chili et en Europe centrale. Il s'est battu avec acharnement pour obtenir un bon rapport avec la Puma au Chili et a vu cela se réaliser sur sa surface asphaltée préférée à travers trois pays d'Europe centrale, où il a réalisé le quatrième meilleur temps au total et son meilleur temps total sur une étape WRC.



La carrière du jeune homme de 24 ans jusqu'à présent est un exemple de la pyramide de progression de M-Sport, alors qu'il grimpe à travers les catégories et affine ses connaissances, son instinct et sa vitesse pour saisir la prochaine opportunité - une saison complète de WRC au plus haut niveau. Il poursuit son association avec le copilote Louis Louka, et les deux vont approfondir leur apprentissage au volant de la Puma, en se concentrant sur une vitesse saisonnière constante et une expérience sur toutes les surfaces différentes que le WRC peut offrir.



Les deux équipes aligneront leurs Puma repeintes le mois prochain sur la rampe de départ du Rallye Monte-Carlo. La réputation de l'équipe pour ses designs uniques et époustouflants tiendra les fans en haleine jusqu'à ce que la nouvelle livrée soit présentée au salon Autosport International Show au Royaume-Uni le vendredi 12 janvier.



Richard Millener, directeur de l'équipe, a déclaré : "En 2024, nous adopterons une approche nouvelle et différente par rapport aux 12 derniers mois. Encourager les jeunes talents et les aider à faire leurs preuves est une manière passionnante d'aborder une saison WRC et, comme certains des meilleurs pilotes ne participent pas à l'ensemble du championnat, nous avons l'opportunité de montrer quelques performances fortes et surprenantes. Nous avons encore tous les ingrédients pour obtenir des résultats et l'équipe est motivée pour repartir dans quelques semaines avec un papier presque vierge sur ce que nous pouvons accomplir".



Millener poursuit : "Adrien, Alex, Grégoire et Louis sont tous des garçons formidables qui ont beaucoup de détermination et de motivation. Une jeune équipe peut générer une grande énergie et de grandes choses peuvent en découler. J'ai donc hâte de travailler à nouveau avec eux tous pour montrer ce que nous pouvons accomplir".



Adrien Fourmaux a déclaré : "Je suis très heureux d'être de retour en Rallye 1 en 2024. Réaliser cette performance était l'objectif principal de la saison 2023 et je suis ravi de revenir l'année prochaine pour une saison complète en Puma. Je suis reconnaissant à M-Sport, Ford et Red Bull de m'avoir fait confiance pour m'offrir une nouvelle année au plus haut niveau et me permettre de démontrer mes capacités".



Fourmaux poursuit : "J'ai pris plaisir à faire partie du développement de la Fiesta Rally2 en 2023 et je pense que cela m'aidera pour la saison à venir avec la voiture de Rally1. Ce sera une saison très intéressante pour tout le monde, surtout avec le nouveau règlement et le nouveau système de points. Nous avons un vrai plan pour travailler dur et obtenir les meilleurs résultats possibles afin de soutenir l'équipe et la ramener là où elle mérite d'être. Je suis également très fier d'être le seul pilote français à concourir toute la saison au plus haut niveau du WRC !"



Grégoire Munster a déclaré : "Faire la quasi-totalité de la saison WRC2 en 2023 était un gros avantage. C'est la première fois que j'ai eu la chance de participer à presque toutes les épreuves du WRC et d'accumuler des kilomètres. Ces deux participations au volant de la Puma m'ont beaucoup aidé à me préparer pour le Rallye 1 en 2024. Travailler avec l'équipe M-Sport a aussi été incroyablement utile, on voit les équipes WRC2 et Rally1 toutes dans la même structure, donc c'est une bonne préparation pour le Rally1, pour se sentir en confiance et à la maison. J'ai hâte de prendre le départ à Monte-Carlo et l'objectif pour 2024 sera d'obtenir quelques bons résultats en première position et d'accélérer le rythme rallye après rallye. J'essaierai de ne pas faire d'erreurs et d'acquérir simplement toute l'expérience nécessaire. Nous allons affronter des champions du monde, ce sera donc un grand défi, mais je suis vraiment impatient". (M-Sport)