M-Sport 2024 con Fourmaux e Munster

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco M-Sport L'M-Sport Ford Rally Team parteciperà al Campionato del Mondo Rally (WRC) nel 2024 con due Ford Puma Hybrid Rally1 per Adrien Fourmaux e Alex Coria e con Grégoire Munster e Louis Louka, senza Pierre-Louis Loubet. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Sia Fourmaux che Munster, che hanno avuto un forte sviluppo nelle categorie Rally1 e WRC2 nel 2023, affronteranno l'intera stagione WRC nel 2024. I due rappresentano l'impegno costante e la comprovata storia di M-Sport nel coltivare i talenti del futuro per trasformarli in futuri vincitori di rally e campionati. Il team non vede l'ora di continuare a lavorare con Fourmaux e Munster per raggiungere nuovi e importanti traguardi di carriera nel 2024.



Sin dalla sua nascita, M-Sport ha costruito una tradizione di identificazione di giovani talenti nel rally e ha dato loro l'opportunità di svilupparsi e crescere fino a diventare piloti di punta nel WRC. Entrambi i piloti che rappresenteranno la squadra nel 2024 hanno esperienza con la Ford Puma Rally1 e cercheranno di sfruttare questa familiarità con la vettura per iniziare la stagione a Monte-Carlo a gennaio.



Il ritorno di Adrien Fourmaux nella categoria Rally1 è il risultato di un anno di grande successo per il pilota francese. Il suo più grande onore nel 2023 è certamente il titolo nel British Rally Championship (BRC), un successo meritato dopo cinque vittorie consecutive su sterrato e asfalto britannico. La sua costanza nel BRC lo aiuterebbe anche a continuare a vincere nella categoria WRC2. La vittoria in Sardegna, che era appena fuori portata, è stata presto recuperata con un meritato secondo posto assoluto nelle famigerate tappe sterrate finlandesi. Ha completato la sua stagione WRC2 con una vittoria dominante nella classe RC2 all'evento di debutto del Central Europe Rally in ottobre.



I suoi successi sulle varie superfici del WRC lo hanno reso ancora una volta una delle stelle nascenti di questo sport e gli hanno fatto guadagnare una partenza nel Rally1 all'ultimo appuntamento della stagione. Anche se la sua uscita in Giappone non è andata secondo i piani, Fourmaux ha comunque avuto l'opportunità di ridurre in modo impressionante il suo ritmo il venerdì mattina. Fourmaux spera ora di tornare in pista per il Rally di Monte Carlo del mese prossimo.



Grégoire Munster è un volto nuovo per la maggior parte della squadra all'inizio del 2023 ed è ora ben consolidato nella formazione M-Sport. Il lussemburghese ha avuto un anno di successo e di grande costanza e Munster è in grado di diventare uno dei giovani piloti più promettenti della stagione 2024. I suoi successi fino ad oggi includono due titoli belgi Junior e una serie di piazzamenti tra i primi cinque nel WRC2 dal suo debutto nella categoria nel 2022. Dalla sua prima uscita con la Ford Fiesta Rally2 al Rally Monte-Carlo nel gennaio 2023, Munster ha fatto progressi costanti nel corso della stagione, culminati con una vittoria nel WRC2 Challenger in Grecia. All'inizio della stagione, ha anche ottenuto la vittoria di categoria nel Junior WRC in Estonia al volante di una Fiesta Rally3.



Munster ha poi impressionato i fan e la squadra nei suoi primi eventi Rally1 in Cile e in Europa centrale. Ha lottato duramente per ottenere un buon rapporto con la Puma in Cile e lo ha visto concretizzarsi sulla sua superficie asfaltata preferita in tre Paesi dell'Europa centrale, dove ha ottenuto il quarto tempo assoluto e il suo miglior tempo complessivo su una tappa del WRC.



La carriera del ventiquattrenne è un esempio della piramide di progresso di M-Sport che lo porta a scalare le categorie, affinando le sue conoscenze, il suo istinto e la sua velocità per sfruttare la prossima opportunità: una stagione completa nel WRC al massimo livello. Continua la sua collaborazione con il copilota Louis Louka e i due continueranno a imparare a bordo del Puma, concentrandosi su una velocità stagionale costante e sull'esperienza su tutte le diverse superfici che il WRC può offrire.



Entrambi gli equipaggi schiereranno le loro Puma appena verniciate sulla rampa di partenza del Rally di Monte-Carlo il mese prossimo. La reputazione del team per il design unico e sorprendente terrà i fan con il fiato sospeso fino alla presentazione della nuova livrea all'Autosport International Show nel Regno Unito, venerdì 12 gennaio.



Richard Millener, Team Principal, ha spiegato: "Nel 2024 adotteremo un approccio nuovo e diverso rispetto agli ultimi 12 mesi. Sviluppare i giovani talenti e aiutarli a mettersi alla prova è un modo entusiasmante di affrontare una stagione WRC, e con alcuni dei piloti di punta che non partecipano al campionato completo, abbiamo l'opportunità di realizzare alcune prestazioni forti e sorprendenti. Abbiamo ancora tutti gli ingredienti per ottenere risultati e la squadra è motivata a ripartire tra poche settimane con un foglio quasi bianco su ciò che possiamo ottenere."



Millener ha continuato: "Adrien, Alex, Gregoire e Louis sono tutti ragazzi fantastici che hanno molta determinazione e motivazione. Una squadra giovane può generare grande energia e da essa possono nascere grandi cose. Per questo non vedo l'ora di lavorare di nuovo con tutti loro per dimostrare cosa possiamo ottenere".



Adrien Fourmaux ha dichiarato: "Sono molto entusiasta di tornare al Rally 1 nel 2024. Raggiungere questa performance era l'obiettivo principale della stagione 2023 e sono entusiasta di tornare l'anno prossimo per una stagione completa con la Puma. Sono grato a M-Sport, Ford e Red Bull per aver avuto fiducia in me e avermi concesso un altro anno ai massimi livelli, permettendomi di mettere in mostra le mie capacità".



Fourmaux ha continuato: "Mi è piaciuto partecipare allo sviluppo della Fiesta Rally2 nel 2023 e penso che questo mi aiuterà per la prossima stagione con la vettura Rally1. Sarà una stagione molto interessante per tutti, soprattutto con i nuovi regolamenti e il sistema di punti. Abbiamo un piano preciso per lavorare sodo e ottenere i migliori risultati possibili per sostenere la squadra e riportarla dove merita di essere. Sono anche molto orgoglioso di essere l'unico pilota francese a competere al massimo livello del WRC per l'intera stagione!".



Grégoire Munster ha dichiarato: "Guidare per quasi tutta la stagione WRC2 nel 2023 è stato un grande vantaggio. È la prima volta che ho avuto la possibilità di partecipare a quasi tutti gli eventi del WRC e di raccogliere chilometri. Le due uscite con la Puma mi hanno aiutato molto a prepararmi per il Rally 1 del 2024. Anche lavorare con il team M-Sport è stato incredibilmente utile: il team WRC2 e quello Rally1 sono tutti nella stessa struttura, quindi è una buona preparazione per il Rally1 sentirsi a casa. Non vedo l'ora di gareggiare a Monte-Carlo e l'obiettivo per il 2024 sarà quello di ottenere qualche buon risultato in prima posizione e di spingere il ritmo un rally alla volta. Sto cercando di non commettere errori e di fare esperienza. Correremo contro i campioni del mondo, quindi sarà una grande sfida, ma non vedo l'ora di farlo". (M-Sport)