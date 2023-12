M-Sport 2024 com Fourmaux e Munster

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German M-Sport A M-Sport Ford Rally Team vai competir no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) em 2024 com dois Ford Puma Hybrid Rally1 para Adrien Fourmaux e Alex Coria, bem como com Grégoire Munster e Louis Louka, sem Pierre-Louis Loubet. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Tanto Fourmaux como Munster, que se desenvolveram fortemente nas categorias Rally1 e WRC2 em 2023, irão disputar a época completa do WRC em 2024. A dupla representa o compromisso contínuo da M-Sport e o seu historial comprovado de cultivar futuros talentos, transformando-os em futuros vencedores de ralis e campeonatos. A equipa está ansiosa por continuar a trabalhar com Fourmaux e Munster para alcançar novos e importantes marcos na sua carreira em 2024.



Desde a sua criação, a M-Sport construiu uma tradição de identificar jovens talentos nos ralis e de lhes dar a oportunidade de se desenvolverem e de se tornarem pilotos de topo no WRC. Ambos os pilotos que vão representar a equipa em 2024 têm experiência no Ford Puma Rally1 e vão tentar capitalizar esta familiaridade com o carro para entrarem diretamente em ação na abertura da época em Monte-Carlo, em janeiro.



O regresso de Adrien Fourmaux à categoria Rally1 é o resultado de um ano de grande sucesso para o piloto francês. A sua maior honra em 2023 é certamente o título no Campeonato Britânico de Ralis (BRC), um sucesso bem merecido após cinco vitórias consecutivas em pisos de terra e asfalto britânicos. A sua consistência no BRC também contribuiria para a continuação do seu sucesso na categoria WRC2. A vitória na Sardenha, que estava fora do seu alcance, foi rapidamente compensada com um merecido segundo lugar na geral nas famosas etapas de gravilha da Finlândia. Terminou a sua temporada WRC2 com uma vitória dominante na classe RC2 na prova de estreia do Rali da Europa Central, em outubro.



O seu sucesso nos vários pisos do WRC fez dele, mais uma vez, uma das estrelas em ascensão do desporto e valeu-lhe a partida para o Rally1 na última ronda da temporada. Embora a sua prestação no Japão não tenha corrido como planeado, Fourmaux ainda teve a oportunidade de reduzir de forma impressionante o seu ritmo na manhã de sexta-feira. Fourmaux espera agora voltar à pista para o Rali de Monte Carlo, no próximo mês.



Grégoire Munster é uma cara nova para a maioria da equipa no início de 2023 e está agora bem estabelecido no alinhamento da M-Sport. Foi um ano de sucesso e muito consistente para o luxemburguês, Munster é capaz de se tornar um dos jovens pilotos mais promissores da época de 2024. As suas conquistas até à data incluem dois títulos belgas de juniores e uma série de cinco primeiros lugares no WRC2 desde a sua estreia na categoria em 2022. Desde a sua primeira saída no Ford Fiesta Rally2 no Rali de Monte-Carlo, em janeiro de 2023, Munster fez um progresso constante ao longo da época, culminando com uma vitória no WRC2 Challenger na Grécia. No início da época, conquistou também a vitória na categoria Júnior do WRC na Estónia, ao volante de um Fiesta Rally3.



Munster impressionou os fãs e a equipa nos seus primeiros eventos de Rally1 no Chile e na Europa Central. Lutou arduamente para conseguir uma boa relação com a Puma no Chile e viu-a concretizar-se na sua superfície de asfalto favorita em três países da Europa Central, onde alcançou o quarto tempo da geral e o seu melhor tempo global numa etapa do WRC.



A carreira do jovem de 24 anos até à data é um exemplo da pirâmide de progresso da M-Sport, à medida que vai subindo nas categorias, aperfeiçoando os seus conhecimentos, instintos e velocidade para capitalizar a próxima oportunidade - uma época completa do WRC ao mais alto nível. Ele continua a sua parceria com o copiloto Louis Louka e a dupla vai continuar as suas experiências de aprendizagem no Puma, concentrando-se na velocidade consistente da época e na experiência em todas as diferentes superfícies que o WRC tem para oferecer.



Ambas as equipas alinharão os seus Pumas recém-pintados na rampa de partida do Rali de Monte-Carlo, no próximo mês. A reputação da equipa em termos de designs únicos e deslumbrantes manterá os fãs na expetativa até que a nova pintura seja revelada no Autosport International Show, no Reino Unido, na sexta-feira, 12 de janeiro.



Richard Millener, Diretor da Equipa, explicou: "Em 2024, vamos adotar uma abordagem nova e diferente da dos últimos 12 meses. Desenvolver jovens talentos e ajudá-los a provar o seu valor é uma forma entusiasmante de abordar uma época do WRC e, com alguns dos principais pilotos a não competirem no campeonato completo, temos a oportunidade de apresentar alguns desempenhos fortes e surpreendentes. Ainda temos todos os ingredientes para obter resultados e a equipa está motivada para recomeçar dentro de algumas semanas com uma folha de papel quase em branco sobre o que podemos alcançar."



Millener prosseguiu: "O Adrien, o Alex, o Gregoire e o Louis são excelentes rapazes, com muita determinação e motivação. Uma equipa jovem pode gerar uma grande energia e daí podem sair grandes coisas. É por isso que estou ansioso por voltar a trabalhar com todos eles e mostrar o que podemos alcançar."



Adrien Fourmaux afirmou: "Estou muito entusiasmado por estar de volta ao Rali 1 em 2024. Alcançar este desempenho era o principal objetivo da época de 2023 e estou entusiasmado por regressar no próximo ano para uma época completa com o Puma. Estou grato à M-Sport, à Ford e à Red Bull por terem tido a confiança em mim para me darem mais um ano ao mais alto nível e me permitirem mostrar as minhas capacidades."



Fourmaux continuou: "Gostei de fazer parte do desenvolvimento do Fiesta Rally2 em 2023 e penso que isso me vai ajudar na próxima época com o carro de Rally1. Vai ser uma época muito interessante para todos, especialmente com os novos regulamentos e sistema de pontos. Temos um plano adequado para trabalhar arduamente e alcançar os melhores resultados possíveis para apoiar a equipa e levá-la de volta ao lugar onde merece estar. Estou também muito orgulhoso por ser o único piloto francês a competir ao mais alto nível do WRC durante toda a época!"



Grégoire Munster afirmou: "Conduzir quase toda a época do WRC2 em 2023 foi uma grande vantagem. É a primeira vez que tenho a oportunidade de participar em quase todas as provas do WRC e acumular quilómetros. As duas saídas com o Puma ajudaram-me muito na preparação para o Rali 1 em 2024. Trabalhar com a equipa M-Sport também tem sido incrivelmente útil, pois vemos a equipa do WRC2 e do Rally1 na mesma estrutura, pelo que é uma boa preparação para o Rally1 sentir-me familiarizado e em casa. Estou ansioso por competir em Monte-Carlo e o objetivo para 2024 será obter alguns bons resultados em primeiro lugar e aumentar o ritmo um rali de cada vez. Estou a tentar não cometer erros e a tentar ganhar experiência. Estamos a competir contra campeões do mundo, pelo que será um grande desafio, mas estou ansioso por isso." (M-Sport)