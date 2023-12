Bryan Bouffier - retour au volant de la Toyota Yaris Rally2

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Plus de quatre ans après son dernier rallye, Bryan Bouffier sera de retour au Rallye Monte-Carlo 2024. Le Français, vainqueur de l'édition 2011 de l'IRC, pilotera l'une des cinq nouvelles Toyota Yaris Rally2.

Bryan Bouffier est de retour. Après quatre ans d'absence en rallye, Bouffier reprendra le volant en janvier prochain lors du mythique Rallye Monte-Carlo (24-28 janvier). Le Français n'a plus participé à des compétitions officielles depuis 2019 et sa participation au championnat polonais des rallyes. Il sera sur les routes alpines au volant de la nouvelle Toyota Yaris Rally2, engagée par ERACE WRT, une équipe cliente de la marque japonaise.



Bryan Bouffier, champion de France des rallyes 2010 et vice-champion d'Europe 2013, fera son retour dans une épreuve qu'il a déjà remportée : le Rallye Monte-Carlo en 2011, alors qu'il faisait partie du calendrier IRC, à bord d'une Peugeot 207 S2000. Le pilote drômois n'a pas encore dévoilé le nom de son copilote. Après l'annonce de la participation de Jan Solans, une deuxième Toyota Yaris Rally2 est confirmée pour la traditionnelle ouverture du championnat du monde au Rallye Monte-Carlo.