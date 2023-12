Bryan Bouffier - Ritorno nella Toyota Yaris Rally2

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco

A più di quattro anni dal suo ultimo rally, Bryan Bouffier tornerà al Rally Monte-Carlo del 2024. Il francese, vincitore dell'edizione 2011 dell'IRC, guiderà una delle cinque nuove Toyota Yaris Rally2.

Bryan Bouffier è tornato. Dopo quattro anni di assenza dai rally, Bouffier tornerà al volante il prossimo gennaio al leggendario Rallye Monte-Carlo (24-28 gennaio). Il francese non partecipa a eventi ufficiali dal 2019 e dalla sua partecipazione al Campionato polacco di rally. Percorrerà le strade alpine a bordo della nuova Toyota Yaris Rally2, iscritta da ERACE WRT, team cliente del marchio giapponese.



Bryan Bouffier, campione francese di rally nel 2010 e vicecampione europeo nel 2013, farà il suo ritorno in un evento che ha già vinto: nel 2011, quando il Rally di Monte-Carlo faceva parte del calendario IRC, a bordo di una Peugeot 207 S2000. Il pilota del dipartimento della Drôme non ha ancora annunciato i nomi del suo copilota. Dopo l'annuncio della partecipazione di Jan Solans, è stata confermata una seconda Toyota Yaris Rally2 per la tradizionale prova di apertura del Campionato del Mondo al Rally di Monte Carlo.