Bryan Bouffier - Regresso no Toyota Yaris Rally2

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Facebook Mais de quatro anos depois do seu último rali, Bryan Bouffier está de regresso ao Rali de Monte-Carlo de 2024. O francês, vencedor da prova IRC de 2011, irá conduzir um dos cinco novos Toyota Yaris Rally2. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Bryan Bouffier está de volta. Após quatro anos afastado dos ralis, Bouffier estará de volta ao volante no próximo mês de janeiro no lendário Rallye Monte-Carlo (24 a 28 de janeiro). O francês não compete em provas oficiais desde 2019 e da sua participação no Campeonato Polaco de Ralis. Ele vai percorrer as estradas alpinas no novo Toyota Yaris Rally2, que será inscrito pela ERACE WRT, uma equipa cliente da marca japonesa.



Bryan Bouffier, campeão francês de ralis em 2010 e vice-campeão europeu em 2013, vai regressar a uma prova que já venceu: em 2011, quando o Rali de Monte-Carlo fazia parte do calendário IRC, a bordo de um Peugeot 207 S2000. O piloto do departamento de Drôme ainda não anunciou os nomes do seu copiloto. Após o anúncio da participação de Jan Solans, um segundo Toyota Yaris Rally2 foi confirmado para a tradicional ronda de abertura do Campeonato do Mundo, o Rali de Monte Carlo.